Radfahrer haben „Vorrang“

Wege sollen verbessert werden - weniger Autos sind das Ziel

Manche Radwege im Neustädter Land haben mehr als ausgedient. Erneuert werden soll unter anderem die Strecke vom ZOB nach Wunstorf. Fotos: Krämer/Seitz

Neustadt (cck). Auch auf Strecken von 10 bis 15 Kilometern lieber das Fahrrad anstatt das Auto nehmen? Aufgrund wenig ausgebauter oder zum Teil nicht vorhandener Radwege und Radfahrstreifen ist dies in manchen Orten kaum möglich. Mit dem Vorrangnetz, welches von der Region Hannover in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden und dem Land Niedersachsen erarbeitet wurde, soll nun ein gut ausgebautes und verlässliches Netz geschaffen werden. Einen aktuellen Sachstandsbericht für den Alltagsradverkehr legte Benjamin Salmen vom Fachdienst Tiefbau am Montag in der Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses vor.

Das Vorhaben wurde baulastträgerübergreifend konzipiert, so wurden neben Kreisstraßen, auch Bundes- und Landesstraßen, Gemeindestraßen und geeignete Wirtschaftswege miteinbezogen. Höchste Priorität habe eine Verbindung vom ZOB nach Wunstorf. „Im Bereich Poggenhagen/Wunstorf wird sich da sicher etwas bewegen“, ergänzte Jörg Homeier, Fachbereichsleiter Infrastruktur. Auch im Bezug auf den lang ersehnten Radweg zwischen Mandelsloh und Helstorf werde sich im nächsten Jahr etwas tun. Handlungsbedarf gibt es laut Salmen ebenso in der Kernstadt - vor allem im Nordwesten. Befragungen hätten gezeigt, dass viele Bürger den kurzen Weg zum ZOB oder Bahnhof mit dem Auto zurücklegen. Es mangele nicht nur an Radwegen, sondern auch an Abstellflächen an den Haltestellen.

Die Idee: Im Bereich Kleiner Tösel und Ahnsförth könne ein Zubringer zur Landwehr geschaffen werden, diese werde darüber hinaus bis 2022 mit Schutzstreifen ausgebaut. Die Herausforderung liege allerdings darin, dass mehrere Bebauungspläne geändert werden müssten. Im Bereich Herzog-Erich-Allee wäre weiter die Realisierung eines Schutzstreifens machbar. Doch gibt es hier ebenfalls eine Schwierigkeit: Den alten Belag umzumarkieren ist technisch nicht möglich, so könne die Umsetzung erst im Zuge einer Deckensanierung erfolgen, was laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue in den nächsten vier bis fünf Jahren wahrscheinlich ist.

Die Crux an dem Vorrangnetz ist auch, dass nicht alle Ortsteile im Neustädter Land berücksichtigt werden konnten. Beispiele sind Basse, Borstel, Esperke und Scharrel. Zwar könne die Stadt den Bau weiterer Radwege bei den Zuständigen, sprich Bund, Land und Region anmahnen, doch liege die Priorität beim Vorrangnetz, so Salmen. So sollen als nächster Schritt Masterpläne für verschiedene Bereiche erarbeitet werden.

Ausgabe-Nr. 2336 vom 19.09.2018