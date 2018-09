Eine enge Freundschaft über die Kreisgrenzen hinaus

Ob beim Schubkarrenrennen oder beim Rasenski: Die Teilnehmer hatten eine Menge Spaß. Fotos: Krämer

vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Stöckendrebber (cck). „Links, rechts, links, rechts“, schallte es über den Platz. Beim „Rasenski“ ging es für die Mannschaften darum, an Holzbretter geschnallt im Gleichschnitt über die Rasenfläche zu schreiten, ohne dabei aus dem Takt zu geraten und eine glatte Bauchladung hinzulegen. Insgesamt fünf Disziplinen galt es beim „Spiel ohne Grenzen“ erfolgreich zu meistern. Den Gesamtsieg und damit den begehrten Wanderpokal „Die Eule“ sicherte sich die Dorfgemeinschaft Niedernstöcken, bei den einzelnen Mannschaften konnte das Team „Norddrebber II“ den Tagessieg verbuchen.

Seit 42 Jahren treten Mannschaften aus den drei Landkreisen Nienburg, Heidekreis und Region Hannover gegeneinander an. Die Idee wurde nach der Gebietsreform 1974 geboren. „Das Treffen dient dazu den Kontakt zu halten, über die teilweise ja recht hohen Kreisgrenzen hinaus“, erklärte Mitorganisator Andreas Zimmermann. Insgesamt zehn Teams aus den Orten Niedernstöcken, Norddrebber, Stöckendrebber und Suderbruch waren gemeldet. Familien, Freunde und Bekannte gingen als sechsköpfige Teams an den Start, bunt gemischt aus drei Generationen.

Als erste Disziplin sollten sie eine Wanne mit möglichst viel Wasser füllen. Die Schwierigkeit daran: Das jüngste Teammitglied musste die mit Wasser befüllten Becher möglichst unversehrt übergeben - und das nach einer hügeligen Tortour mit der Schubkarre über den Rasen. Auch ein neues Spiel - der sogenannte A-Lauf - wurde ausgetestet. Mit Hilfe eines, des Buchstaben gleichenden, Gestells sollten die Jüngsten über den Rasen laufen, die anderen balancierten das Gerüst aus Holz mit Seilen aus. „Wir überlegen uns immer wieder etwas Neues“, sagte Mario Nebel-Engehausen, Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins, schmunzelnd. In der Zwischenzeit konnten sich die anderen Teams im Sockenzusammenlegen auf Zeit versuchen. Zur Stärkung gab es an den Ständen Kaffee, Kuchen, bunte Tüten, Bratwurst, Pommes und Co.

Am Ende ging der Gesamtsieg nach Niedernstöcken. „Doch was für alle zählt, ist primär der Spaß“, ist sich Nebel-Engehausen sicher. Ziel ist es, den Zusammenhalt der Ortschaften zu gewährleisten und die Freundschaft aufrechtzuerhalten. So soll das Spiel ohne Grenzen auch wieder in zwei Jahren turnusgemäß stattfinden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2335 vom 12.09.2018