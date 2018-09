Shooters-Werbung rollt richtig an

Gelenkbus wirbt für Regionalliga-Basketballer

GV-Vertreter Thomas Littmann (v.li.) mit Manager Jan Gebauer, Sponsor Ulrich Temps, Coach Allan Ray Smith sowie den Spielern Noah Westerhaus, Maurice Delage und Alexandre Baptiste. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Dank ihres Hauptsponsors und eines neuen Sponsors haben die TSV Neustadt Temps Shooters künftig rollende Werbung auf der Straße. Ein Gelenkbus der RegioBus ist seit gestern unter dem Motto „Mit Glanzleistungen zum Erfolg“ unterwegs. Das passt zu den Regionalliga-Basketballern ebenso gut wie zu den Temps Malereibetrieben - findet zumindest Ulrich Temps. Die Idee sei eher aus einer Bierlaune heraus entstanden, konnte mit Hilfe der Gesellschaft für Verkehrsmedien aber schnell umgesetzt werden. Der neue Shooters-Sponsor hat seit kurzem eine Niederlassung in Neustadt und freut sich, das Team unterstützen zu können.

Der Bus wird hauptsächlich im Neustädter Land sowie in Garbsen, Wunstorf und Seelze unterwegs sein. Die Shooters verlosen über ihre Facebookseite unter allen, die die rollende Werbung fotografieren, Karten für das erste Heimspiel am Samstag, 22. September, ab 19.30 Uhr in der Sporthalle der Leine-Schule. Dort soll der Bus stehen, wenn der Fahrplan das zulässt.

