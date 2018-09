Tempo 50 droht auf der ganzen Moorstraße

Straßenzustand durch Trockenheit weiter verschlechtert

Vor einer der ausgebesserten Stellen sind aktuell 50 Stundenkilometer vorgeschrieben, demnächst soll das für die gesamte Moorstraße gelten.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Mardorf (os). Die Fahrbahn der Moorstraße ist in den vergangenen Jahren zusehends schlechter geworden. Wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue nach einem Ortstermin sagte, hat die Trockenheit des Sommers an mehreren Stellen für ein weiteres Absacken der Straße gesorgt.

Zwar wurden in der zurückliegenden Woche mehrere besonders starke Senken beseitigt - unter anderem vor der Brücke an der zweiten ASB-Grünland-Zufahrt -, trotzdem halten Experten von Stadt und Region den Gesamtzustand der Moorstraße für so schlecht, dass aus Sicherheitsgründen demnächst 50 Stundenkilometer auf den gesamten rund 4,5 Kilometern zwischen Ortsausgang Neustadt und Hubertusstraße (Neue Moorhütte) angeordnet wird. Bisher ist überwiegend Tempo 70 erlaubt, an einer Stelle auf 50 als Höchstgeschwindigkeit begrenzt.

Mit Blick auf die Bauarbeiten an der Landwehr, die Ende des Jahres beginnen sollen, kommen auf die marode Straße und wichtige Verbindung zum Nordufer weitere Belastungen zu. Wie berichtet, soll der Lastwagenverkehr von ASB-Grünland über die Moorstraße und Mardorf sowie Schneeren zur Bundesstraße 6 geführt werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1017 vom 08.09.2018