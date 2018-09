Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum

Regionsabgeordnete begrüßen Förderprogramm der Region

Nach der Entscheidung für den Rathausbau in der Stadtmitte, ist auch das jetzige Verwaltungsgelände an der Nienburger Straße für den sozialen Wohnungsbau im Gespräch. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in der Region. „Allein in Neustadt fehlen mindestens 100 Wohnungen, die erschwinglich sind“, hat die SPD-Ratsfrau Christina Schlicker bei der Stadtverwaltung erfragt. In der gesamten Region sind es rund 28.000 Wohnungen.

Die Region Hannover hat jetzt ein Wohnraumförderprogramm aufgestellt, das den Kommunen beim Wohnungsbau direkt unter die Arme greifen soll. So sollen in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 20 Millionen Euro für eine pauschale Förderung zur Verfügung stehen. „Wer gut verdient, hat immer noch Chancen, eine attraktive Wohnung zu finden. Aber für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen wird das zunehmend schwerer“, weiß Regionspräsident Hauke Jagau. Die pauschale Förderung soll direkt in die Kassen der Kommunen fließen, in denen neuer Wohnraum entsteht.

Das von der Regionsverwaltung vorgestellte Wohnraumförderprogramm könne auch bei der Schaffung von neuem Wohnraum in Neustadt helfen, sind sich die Neustädter Regionsabgeordneten Christina Schlicker (SPD) und Stefan Porscha (CDU) einig. „Die finanzielle Förderung von Wohnraum ist für Neustadt eine echte Chance“, findet Porscha. Besonders freue es ihn, dass auch junge Familien mit Einfamilienhäusern Gelder aus der Wohnungsbauinitiative erhalten könnten. Er hoffe, dass Neustadt die Chance nutze und in die Planungen zur Umsetzung des Programms zügig einsteige.

Die SPD in der Regionsversammlung begrüßt die Absicht, möglichst „unkompliziert, pragmatisch und unbürokratisch“ zu verfahren. Rund 40 Prozent der Bevölkerung brauchten Wohnraum, der bezahlbar sei, sagt Schlicker. Dazu zählen inzwischen auch viele Mittelschichtfamilien, die sich die stark gestiegenen Mietpreise nicht mehr leisten könnten.

Aber auch für die Kommunen sei es nicht so einfach, mal so eben Wohneinheiten mit der dann auch erforderlichen Infrastruktur von der Kindertagesstätte bis zur Schule zu errichten. Die vorgeschlagene Unterstützung seitens der Region hält die SPD daher für „intelligent und richtungsweisend“. Angepeilt sind so für die Region 10.000 Wohnungseinheiten bis zum Jahre 2021.

Man wolle gezielt Anreize für den Bau von Mehrfamilienhäusern setzen“, erläutert die Planungsdezernentin der Region, Christine Karasch. In den vergangenen 20 Jahren seien viele Neubaugebiete mit Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden. Der Geschosswohnungsbau sei vernachlässigt worden. „Da haben wir den größten Nachholbedarf, und das nicht nur beim sozialen Wohnungsbau“, so Karasch weiter.

Der Regionspräsident hat den Bürgermeistern die Überlegungen während der Klausurtagung vorgestellt. Jetzt wird das Programm Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs für 2019, den Jagau Ende September der Regionsversammlung vorstellt. Eine entsprechende Richtlinie könnte dann im Dezember zeitgleich mit dem Haushaltsbeschluss verabschiedet werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2334 vom 05.09.2018