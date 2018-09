Wohin mit dem Schlamm?

Lagerkapazitäten der Kläranlagen sind Ende des Jahres ausgeschöpft

Empede (cck). Drei Kläranlagen betreibt der Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) - jeweils eine in Basse, Empede (Foto) und Helstorf. 34 Kubikmeter Klärschlamm werden von den Anlagen täglich produziert. Bislang waren Landwirte die Hauptabnehmer, doch änderte sich dies mit der novellierten Düngeverordnung.

Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff, so auch der Klärschlamm, dürfen nach der letzten Frucht bis zum 31. Januar nicht auf Ackerland aufgebracht werden. Der Grenzwert liegt bei 170 Kilogramm pro Hektar im Jahr. „Die Landwirte müssen jetzt zusehen, dass sie ihre eigenen Düngemittel aufs Feld bekommen“, erklärt ABN-Leiter Jörg Homeier. Das bedeutet, dass große Mengen des Klärschlamms erst einmal eingelagert werden müssen. Doch sind die Kapazitäten erschöpft. Homeier rechnet damit, dass die bestehenden Silos Ende des Jahres ihre maximale Füllmenge erreicht haben werden. Abhilfe soll eine geplante Lagerhalle auf dem Gelände in Empede mit 1.200 Quadratmetern Fläche schaffen. Weitere drei Jahre könnte der Schlamm somit eingelagert werden.

Am Donnerstag tagt der Betriebsausschuss im Gebäude der Kläranlage. Zum Beschluss gebracht werden sollen die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik auf den Anlagen in Helstorf und Empede. Dies beinhaltet unter anderem einen neuen „Bandeindicker“ (Helstorf) und Schubbodencontainers (in Empede). 95 Prozent des Klärschlamms sind Nassschlamm. Mit Hilfe des Bandeindickers wird der Anteil der Trockensubstanz pro Kubikmeter erhöht, im Schubbodencontainer kann der entwässerte Schlamm eingelagert werden. Der Vorteil: Die eingedickte Masse ist nicht nur besser nutzbar, sondern es können auch größere Mengen zwischengelagert werden. Der Container soll dazu dienen, die Verladung zu erleichtern und Abnehmer aus größerer Entfernung bedienen zu können.

Homeier hofft, dass sich die Situation mit dem Bau weiterer Mono-Verbrennungsanlagen wieder entspannt. Mit Änderung der Klärschlammverordnung im Oktober 2017 dürfen Kläranlagen mit über 100.000 beziehungsweise 50.000 Einwohnern, die im Einzugsgebiet der Anlage liegen, den Schlamm nur noch bis 2029 verwerten. Danach ist dieser einer Phosphorrückgewinnung zu unterziehen und wird in Verbrennungsanlagen thermisch behandelt. Die Neustädter Kläranlagen, die Anlage in Empede ist mit einer Ausbaugröße von 36.500 Einwohnerwerten die größte, bleiben davon unberührt. Doch könnten sich laut Homeier daraus neue Abnehmer im thermischen Bereich ergeben.

