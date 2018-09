Neustadt geht früh ein Licht auf

Steuersignal kommt von außerhalb - kaum Mehrkosten

Neustadt (os). Kurz nach 19 Uhr am Donnerstag und die Straßenlaternen leuchten? Manchem Beobachter kommt das wie ein Scherz vor, im Vergleich zum Vortag lag der Einschaltzeitpunkt 81 Minuten früher. Allerdings will hier niemand den Gegenbeweis antreten, dass am Rübenberge - wie oft am digitalen Stammtisch beschworen - die Lichter ausgehen.

Das leuchtende Phänomen ist auch nicht auf das Neustädter Land begrenzt, sondern wurde auch in den Nachbarstädten beobachtet. Erklärung für die früh eingeschalteten Straßenlaternen: Die Steuerung erfolgt zentral für große Teile der Region über Netzbetreiber Avacon. „Ausschlaggebend ist ein Dämmerungsschalter in Gehrden“, sagt der technische Leiter der Stadtnetze, Michael Kunz. „Wenn dann mal sehr dunkle Wolken aufziehen, wird auch hier das Licht eingeschaltet.“ Selbst wenn Wolken dann wieder abziehen - das Licht bleibt an. „Ein- und Ausschalten ist nicht praktikabel“, so Kunz.

Er würde die Steuerung gern flexibler handhaben, nur kostet die Einrichtung einer solchen Anlage eine sechsstellige Summe. Angesichts von weniger als 100 Euro Stromkosten pro Stunde für die gesamte Straßenbeleuchtung im Neustädter Land wird schnell klar, dass die Investition sich kaum amortisieren würde. „Wir haben allein 2018 rund 1.200 Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet, der Strompreis wird künftig etwa bei 50 Euro je Stunde liegen“, sagt der technische Leiter.

Trotzdem haben die Verantwortlichen die Beleuchtungsstunden im Jahresverlauf gut im Blick. „In etwa 4.100 Stunden leuchten die Straßenlaternen über das Jahr gesehen“, so Kunz. Wird die Zahl deutlich überschritten, gibt es Nachverhandlungen mit Avacon.

