Sie ließ den SoVD zu seiner heutigen Größe wachsen

Ulrike Weisang wird mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Seit 20 Jahren ist Ulrike Weisang ehrenamtliches Mitglied des SoVD. Foto: Krämer

Neustadt (cck). „Von morgens bis abends habe ich an den SoVD gedacht“, sagt Ulrike Weisang im Gespräch mit der NZ. Bei dem, was sie für den Sozialverband geleistet hat, glaubt man ihr das aufs Wort. 16 Jahre hatte sie den Posten der ersten Vorsitzenden inne, organisierte regelmäßige Gruppentreffen, wie den bekannten Klönschnack im Rosencafé, plante Ausflugsfahrten, unter anderem nach Loccum oder Bad Zwischenahn und lud zu öffentlichen Informationsveranstaltungen und Vorträgen ein, die sich mit sozialen und sozialrechtlichen Themen befassten - sprang zum Teil sogar selbst als Rednerin ein. Für ihr soziales Engagement wurde die 75-Jährige jetzt mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - dem sogenannten Bundesverdienstkreuz - geehrt.

Das erste Mal kam die gebürtige Hannoveranerin 1959 nach Neustadt, arbeitete hier bei der Deutschen Post. „Eigentlich wollte ich immer Künstlerin werden“, erinnert sie sich. Doch ist sie im Nachhinein froh, diesen Weg gegangen zu sein. In einem damals ausschließlich männlichen Beruf lernte sie schnell sich durchzusetzen. Eine Stärke, die ihr auch bei ihrer späteren Tätigkeit beim SoVD großen Nutzen erweisen sollte.

Im Jahr 1998 trat sie in den Ortsverband ein, wurde nur zwei Jahre später zur ersten Vorsitzenden gewählt. Ihr Ziel war es immer, den Menschen zu helfen. „Viele wissen einfach nicht, wie sie zu ihrem Recht kommen“, betont sie. Als Beispiel nennt sie die Beantragung der Rente oder eines Behindertenausweises. Im November 2015 lud sie beispielsweise zum Klönschnack mit dem Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ein - doch die Referentin erkrankte und musste absagen. Da nahm die Vorsitzende einfach selbst die Zügel in die Hand. „Ich habe mich mächtig da reingekniet“, schildert sie ihr Engagement für den SoVD. Was reichlich belohnt werden sollte: Von ursprünglichen 400 wuchs der Ortsverband bis heute auf stolze 1.450 Mitglieder, ist damit einer der aktivsten im Landesverband. Auch sind sowohl innerhalb als auch außerhalb des Verbandes viele neue Freundschaften entstanden. „Eine Gruppe trifft sich jeden Morgen zum gemeinsamen Frühstück in der Innenstadt“, freut sich Weisang. Gern gesellt sie sich des Öfteren dazu. Der Verband und die Mitglieder sind ihr sehr ans Herz gewachsen, kaum verwunderlich also, dass es für sie außer Frage steht, sich bald zur Ruhe zu setzen.

Über den SoVD hinaus engagierte sich die gelernte Dipl. Verwaltungswirtin-Oberamtsrätin ebenso in der Kommunalpolitik. Bis 2008 war sie zwei Jahre lang Mitglied im Ortsrat Neustadt und führte die Fraktion der SPD. Ein Jahr später wurde sie Teil des Seniorenbeirates und ist seit einigen Jahren im Vorstand des internationalen Frauenclubs „Frauen dieser Welt“ für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Die über Jahrzehnte geleistete ehrenamtliche Arbeit“ sollte nun mit der Verleihung des Verdienstkreuzes gebührend gewürdigt werden. „Ich wusste am Anfang gar nicht wie mir geschieht“, so Weisang. Als sie im Juni auf Kur war lag plötzlich der Umschlag im Briefkasten, heute Vormittag folgte die Aushändigung des Ordens im Haus der Region in Hannover.

