Mariensee statt Melbourne

Prof. Dr. Heiner Niemann am FLI verabschiedet

Professor Dr. Heiner Niemann wird vom FLI-Präsidenten Prof. Dr. Thomas Mettenleiter aus dem Institut für Nutztiergenetik in Mariensee verabschiedet.

Mariensee (os). „Ab Morgen kehre ich zurück zur Monogamie“, versprach Professor Dr. Heiner Niemann seiner Frau Annette bei seiner Verabschiedung als Leiter des Institutes für Nutztiergenetik im Friedrich-Löffler-Institut (FLI). Das zu diesem Anlass abgehaltene Symposium fiel auf den 38. Hochzeitstag der beiden Neustädter, seit der Eheschließung war Niemann aber stets auch mit der Wissenschaft verheiratet.

Fast 40 Jahre war der gebürtige Münsteraner ununterbrochen in Mariensse tätig, nachdem er 1979 als Doktorand dorthin gekommen war. Nicht erst seit er 2008 die Leitung des Instituts übernahm, sorgte er mit Ideenreichtum, Durchsetzungskraft und Geschick dafür, dass der Standort durch ein hohes Maß an Forschergeist international konkurrenzfähig blieb. Ansonsten wäre Niemann wohl auch nicht bis zur Pensionierung geblieben, Rufe an die Universitäten Utrecht, Kopenhagen, Adelaide und Melbourne hatte er ausgeschlagen. Sein Tätigkeitsfeld reichte von Embryonalforschung über Klonen und Stammzellen bis zu Schweine-Organe für Transplantationen. Die Laudatoren summierten unter anderem 550 Publikationen, mehr als 700 Vorträge, 83 betreute Doktoranden, drei Begleitungen von Habilitationen und etliche Kooperationen weltweit - außer Afrika. Auch administrativ war der Wissenschaftler und Tierarzt überaus erfolgreich, allein 12,3 Millionen Euro an Drittmitteln warb er für die Forschung in Mariensee ein.

Der ideelle Lohn: Neben Hochachtung in zahlreichen Institutionen, besonders in den zuständigen Bundesministerien, wurde Niemann mit sechs hochdotierten Wissenschaftspreisen ausgezeichnet und als einer von nur zwei FLI-Wissenschaftlern in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina berufen, die Nationale Akademie der Wissenschaften.

Aus Bund-Länder-Beratungen im Marienseer Institut entwickelte er auch die Idee einer Gendatenbank für landwirtschaftliche Nutztiere mit, die 2016 dort eröffnet wurde. Das Gegenüber von Wissenschaft auf dem ehemaligen Klostergut und dem Kloster als kontemplativen Ort hat Niemann immer als besonders empfunden, gehalten hat den 65-Jährigen aber mehr am Standort: In seinen Abschiedsworten lobte er vor allem sein wissenschaftliches Team, aber auch die hohe Identifikation der Mitarbeiter generell mit ihrer Aufgabe. Seine eigene Arbeit hat er immer unter der Maxime gesehen, Handlungsoptionen für die Herausforderungen der Zukunft aufzeigen zu können.

Das wird er auch weiterhin tun. Nach einem Urlaub mit seiner Frau, der „nötig ist, um Abstand zu gewinnen“, wird Heiner Niemann Honorarprofessor an der Medizinischen Hochschule Hannover. Damit bleibt die Wissenschaft als „Zweitfrau“ doch Teil seines Lebens. Annette Niemann hat dafür Verständnis: „Jemand wie mein Mann kann nicht einfach aufhören. Er hat mir aber versprochen, dass er künftig ein bisschen mehr Zeit für mich hat.“ Darüber freuen sich sicher auch die beiden Töchter und zwei Enkelinnen.

Ausgabe-Nr. 1016 vom 01.09.2018