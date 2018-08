Porscha geht für die CDU in den Ring

Bürgermeister-Kandidat setzt sich in Kampfabstimmung durch

Hergen Scheve gartuliert dem Bürgermeister-Kandidaten Stefan Porscha zur Nominierung. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Wulfelade (os). Das Interesse war groß, die eingedeckten Tische im Gasthaus Bartling reichten zunächst nicht, um alle CDU-Mitglieder zu fassen, die am Dienstag ihren Bürgermeisterkandidaten mit küren wollten. Immerhin 88 Stimmberechtigte nahmen teil, 79,5 Prozent entschieden sich am Ende für den vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidaten Stefan Porscha. Schneerens Ortsbürgermeister, der auch für die Christdemokraten in der Regionsversammlung sitzt, nahm das Amt. „Meine Kandidatur ist eine logische Konsequenz meiner bisherigen Tätigkeit“, hatte er in seiner Vorstellung gesagt. Zwar habe er „die Arbeit in der Verwaltung nicht mit der Muttermilch aufgesogen“ und stehe dazu, mit Erdeverwachsenheit und Bürgernähe will er aber ein verlässlicher Partner sein - und vor allem seiner Partei zum nächsten Bürgermeister verhelfen. „Die Wahl wird kein Selbstläufer“, ist sich Porscha sicher. Seinen Hut in den Ring zu werfen, habe er sich reiflich überlegt. „Das war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus“, viele Gespräche, auch in der Familie seien vorausgegangen. Nun ist der 50-Jährige aber überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und will Bürgermeister werden, um „15 Jahre grüne Politik an der Rathausspitze“ zu beenden.

Bevor Porscha sich beglückwünschen lassen konnte, war ein Kampfabstimmung nötig. Susanne Hörner, seit 30 Jahren Mitglied der CDU hatte mit Hergen Scheve einen Neustädter vorgeschlagen, der bis Mitte des Jahres ebenfalls auf dem Vorschlagszettel des Vorstandes gestanden hatte. Sie wolle einen Bürgermeister aus der CDU haben, dafür sei es aber nötig, ein größeres Wählerfeld zu erschließen. Dem verdienten Parteimitglied Porscha traute sie das offenbar weniger zu als dem Rechtsanwalt in Diensten der Region.

Der Hotelierssohn aus der Kernstadt hatte in seiner Vorstellungsrede deutliche Worte gefunden, auch zur Kandidatenfindung, deren Ablauf ihn augenscheinlich enttäuscht hatte. Deutliche Worte fand er in Richtung Verwaltung: „Der Fisch stinkt vom Kopf her“, machte er klar, die Effizienz der Verwaltung zu ändern wäre eines seiner Hauptziele gewesen. Dafür verwies er auf Erfahrung in Personalführung und Verwaltung, räumte dagegen geringe politische Tätigkeiten ein, CDU-Mitglied ist er seit knapp zwölf Monaten. „Ich will es, weil ich weiß, dass ich es besser kann“, hatte er selbstbewusst verkündet.

Am Ende blieb für ihn ein Minimalziel: „Ich kann mir den Verdient anrechnen, dass die Mitglieder ein Wahl hatten“, sagte Scheve, nachdem er als einer der ersten Stefan Porscha gratuliert hatte.

Damit gibt es bisher zwei Kandidaten, für die SPD tritt Eilvese Ortsbürgermeister Christina Schlicker an. Amtsinhaber Uwe Sternbeck (Grüne) hat sich noch nicht geäußert, ob er ein weiteres Mal kandidiert. Er ist seit 2004 im Amt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1016 vom 01.09.2018