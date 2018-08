SPD im Norden will mit einer Stimme sprechen

Drei Abteilungen fusionieren

Hans-Peter Matthies (v.l.), Cornelia Adamiec, Heike Stünkel-Rabe und Helmut Oehlerking mit der SPD-Labndtagsabgeordneten Wiebke Osigus. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh/Helstorf/Büren (r/dgs). Die SPD im Norden will künftig mit einer Stimme sprechen. Die Mitglieder der Abteilungen Mandelsloh, Helstorf und Bevensen haben entschieden, einen gemeinsamen Weg zu gehen und eine neue Abteilung zu gründen. Diese SPD-Abteilung Neustadt-Nord soll als Einheit den Norden der Stadt stärken. Zur ersten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Cornelia Adamiec aus Welze. Ihre drei Stellvertreter sind Heike Stünkel-Rabe aus Amedorf, Helmut Oehlerking aus Büren und Hans-Peter Matthies aus Warmeloh. Die Abteilungskasse führt Sigrid Wendorff aus Mandelsloh. Die neue Abteilung will sich mit gemeinsamen Aktionen den Bürgern vorstellen. Die erste findet am Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr am Franzseebad in Amedorf statt. Dort kommen Staatssekretärin Caren Marks und die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus zum „Talk am See“.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2333 vom 29.08.2018