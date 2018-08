Bedrohte Fischarten kehren zurück

Expertenjury bewertet Projekt „Kies für die Jürse“

Die siebenköpfige Jury verschaffte sich am Dienstag selbst ein Bild von dem Projekt.

Luttmersen (cck). Noch vor drei Jahren war die Sohle der Jürse in weiten Bereichen versandet, der Untergrund kaum sichtbar. Auch konnte der Angelverein Neustadt (ASV), der das Gewässer seit 1995 kartiert, kaum Fische, geschweige denn seltene Arten feststellen. Heute sieht es schon ganz anders aus: Der Untergrund ist klar, es tummeln sich gar Forellen im Wasser. Zu verdanken ist das in großen Teilen dem Projekt „Kies für die Jürse“, welches auf Initiative des Angelvereins realisiert wurde.

Region und Unterhaltungsverband beteiligten sich an den Kosten von insgesamt 7.000 Euro. Über 20 Tonnen Kies wurden in den Fluss geschüttet, um die Strukturen zu verbessern und so den Lebensraum für unterschiedliche Arten zu gewährleisten. Und das mit Erfolg. Der Modellversuch wurde am Dienstag der landesweiten Expertenjury von „Bach im Fluss - Der Niedersächsische Gewässerwettbewerb 2018“ vorgestellt, damit zählt er zu zwölf Projekten insgesamt, die die Chance auf ein Preisgeld und den Titel „Niedersächsische Bachperle 2018“ haben.

„Die Fischfauna hat sich deutlich verbessert“, sagte Holger Machulla, Vorsitzender des ASV. Neben Weißfischarten und Forellen haben sich auch bedrohte Fische, wie die Mühlkoppe angesiedelt. Ebenso konnten kleine Tiere, als Beispiel nannte er die Köcherfliege, verzeichnet werden, die den Fischen als Nahrung dienen.

Die Sohle ist an der 300 Meter langen Projektstrecke jetzt wieder kiesreicher, es gibt flachere und unterschiedlich schnell fließende Stellen - laut Jurymitglied Ralf Becker vom Fachdienst Naturschutz und technischer Umweltschutz der Stadt Oldenburg wichtige Faktoren, um für eine größere Artenvielfalt zu sorgen.

Die Preisträger werden bei der Verleihung am 15. Oktober gekürt. Sollte das Projekt in der Kategorie „Ehrenamt“ gewinnen, will Machulla das Preisgeld dazu nutzen, die Aktion auszuweiten, „vielleicht auch mit anderen Gewässern weiterzumachen“, ergänzt er. Dann müssen nur noch die Region und der Unterhaltungsverband mitziehen.

