Geldstrafe für "unglücklichen Fehler" mit dramatischen Folgen

Bahnübergangsposten bleibt nach tödlichem Unfall ohne Vorstrafe

Neustadt (os). Er habe nach bestem Wissen versucht, das Richtige zu tun, aber das falsche Mittel gewählt, sagt Richterin Pamela Ziehn in der Urteilsbegründung. Deshalb verurteilte sie einen 37 Jahre alten Bahnübergangsposten auch nicht wie von der Staatsanwaltschaft gefordert zu einer Bewährungsstrafe, sondern zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 40 Euro. Damit bleibt das Strafmaß unter der Grenze für eine einzutragende Vorstrafe.

Wie berichtet hatte der Mann im Mai 2017 am Bahnübergang Eilvese die Behelfsschranke geöffnet. Ein Lastwagen fuhr durch und kollidierte mit einem aus Neustadt kommenden Zug. Der Fahrer wurde getötet, mehrere Fahrgäste verletzt und der Lokführer psychisch schwerst beeinträchtigt. Am zweiten Prozesstag waren ein Bahnmitarbeiter sowie ein leitender Mitarbeiter der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen (BEU) befragt worden. Ersterer berichtet über die Einweisung des Postens und dessen Kollegen - und lieferte letztlich auch den Beleg für die Fahrlässigkeit. In Zweifelsfällen müsse die Schranke immer geschlossen bleiben, hatte der Zeuge gesagt.

Ein solcher Fall lag vor, nachdem der Angeklagte - wie berichtet - nach zwei unmittelbar aufeinander folgenden Zugmeldungen ob der Richtung nicht mehr sicher war. Er fragte beim Fahrdienstleiter in Hagen nach, bekam eine falsche Auskunft und traf dann die folgenschwere Entscheidung nach dem ersten von zwei Zügen den Übergang kurz zu öffnen.

Sein Mandant habe am Ende einer Kette von Fehlern gestanden, sei jetzt aber der einzige, der strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werde, hatte der Verteidiger argumentiert.

Richterin Ziehn hatte nach eigenen Worten in ihrem Urteil berücksichtigt, dass Andreas L. auch bisher nicht vorbestraft war und nach dem Unfall selbst psychologisch betreut werden musste. Eine Bewährungsstrafe hielt sie trotz der schwerwiegenden Folgen nicht für angezeigt, weil keine Wiederholungsgefahr gegeben sei, genau das solle eine Bewährungszeit aber ausschließen.

Die Frage des Verteidigers, ob bereits eingestellte Ermittlungen gegen den Fahrdienstleiter in Hagen erneut aufgenommen werden, blieb im Raum stehen. Ebenso offen blieb, ob technische Sicherungen die scheinbar hohe Zahl ähnlicher „Störungen“ durch die Deutsche Bahn verhindern könnten. Immerhin 90 Fälle in zwei Jahren registrierte die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen - allerdings ohne ähnlich schwere Folgen. Ein bereits bestehendes System sei noch in der Erprobung, sagte der zweite Zeuge.

Andreas L. arbeitet inzwischen wieder in der Bahnsicherung, aber aktuell nicht als Bahnübergangsposten. Einem Beruf, den Pamela Ziehn „hart“ nannte. Wie der Prozess zeigte, gibt es entgegen einer BEU-Empfehlung weder Schutz vor Witterung, noch vor anderen Umwelteinflüssen - trotz der hohen Verantwortung.

