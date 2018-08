Gleichstellung wird ihre Herausforderung

Sabrina Kunze einstimmig vom Rat bestätigt

Der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann beglückwünscht Sabrina Kunze nach der einstimmigen Bestätigung in ihrem neuen Amt als Gleichstellungsbeauftragte.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Unter den vielen einstimmigen Entscheidungen im Rat am vergangenen Donnerstag war auch eine weitreichende Personalentscheidung. Sabrina Kunze wurde als neue Gleichstellungsbeauftragte bestätigt und ist damit nun auch offiziell Nachfolgerin von Bärbel Heidemann. Die 36-Jährige gelernte Bankkauffrau und Rechtsanwältin lebt seit 2016 in Neustadt, ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Zuletzt war sie bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen tätig, davor beim Gemeindeunfallversicherungsverband und in einer Anwaltskanzlei.

„Als ich die Anzeige in der Neustädter Zeitung gelesen habe, war ich sofort interessiert“, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Sie findet es „schön, in der Stadt zu arbeiten, in der man auch lebt.“ Das neue Amt bedeute für sie eine große Herausforderung und eine tolle Aufgabe. Mit „den vielen Beteiligten“ möchte sie „einen guten Beitrag“ leisten.

Kunze hatte unter mehreren Bewerberinnen eine Auswahlkommission aus Verwaltung und je einem Mitglied der Ratsfraktionen überzeugen können. Sie tritt ihr Amt am 1. November an, zunächst mit einer halben Stelle.

Angesichts der vielfältigen Aufgaben hatte Vorgängerin Bärbel Heidemann bis zu ihrer Verabschiedung in den Ruhestand immer wieder den Erhalt einer vollen Stelle gefordert. Zum Tätigkeitsbereich gehört die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie der Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. An Personalmaßnahmen (etwa bei Einstellungen), organisatorischen und sozialen Angelegenheiten ist die Gleichstellungsbeauftragte frühzeitig zu beteiligen.

Solange die Stelle noch nicht neu besetzt war, wurden die Aufgaben von Verwaltungsmitarbeiterin Ann-Kathrin Hauck kommissarisch wahrgenommen (wir berichteten).

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1015 vom 25.08.2018