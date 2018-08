Naturerleben für alle ermöglichen

Rollstuhlfahrerin testet Wanderweg auf Barrierefreiheit

Elke Maßmann und ihr Mann Peer testeten am Mittwoch den Naturerlebnisweg zwischen Alter und Neuer Moorhütte, begleitet von ihrem Hund Sani.Fotos: Krämer

So ähnlich sollen die Schilder entlang des Erlebniswegs in Zukunft aussehen. Per QR-Code (unten rechts) können mit dem Handy weitere Informationen abgerufen werden. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (cck). Das Ehepaar Maßmann ist gern in der Natur unterwegs. „Wir kennen Naturparke bis nach Südtirol“, erzählt der Pattensener. Doch ist es für sie keine Selbstverständlichkeit das Naturerlebnis genießen zu können. Elke Maßmann ist Multiple-Sklerose-Patientin und sitzt im Rollstuhl. „Für mich geht es noch, mein Rollstuhl ist elektronisch“ sagte sie. Doch gibt es genügend Menschen mit Beeinträchtigung, die unbefestigte Wege nicht ohne die Hilfe anderer passieren können. Deshalb testeten Elke und Peer Maßmann, er ist selbst Mitglied im Regionsforum der Behindertenverbände in der Region Hannover, den Naturerlebnisweg am Steinhuder Meer am Mittwoch auf Herz und Nieren. Begleitet wurden sie von Andrea Zörnig und Heinrich Grages vom Team Umweltmanagement und Naturpark Steinhuder Meer der Region Hannover sowie der kommissarischen Beauftragen der Region Hannover für Menschen mit Behinderung, Sylvia Thiel.

Ziel ist es, denn Naturpark für alle zugänglich zu machen. „Wir wollen das bestehende Angebot so barrierearm wie möglich gestalten“, sagte Zörnig. Als nächsten Schritt sollen 29 Schilder mit audiovisuellen Elementen in kurzer und prägnanter Sprache ausgestattet werden. Auch soll eine taktile Tafel am nördlichen Standort ergänzt werden, auf der die einzelnen Elemente ertastet werden können. Zur Veranschaulichung hatte Grages eine Roh-Variante mitgebracht, die Maßmann testen sollte. „Die gesamte Strecke kann man mit dem Finger langfahren“, stellte sie fest.

Vor einer Woche gingen die Experten den Weg bereits mit einer sehbehinderten Probandin ab. „Es ist schön unterschiedliche Rückmeldungen zu bekommen“, fasste Zörnig zusammen. Doch sei es schwierig, den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Größten Diskussionsbedarf gab es bei der Wahl des Standorts. Für gehbehinderte Menschen ist es wichtig, das Schild in einem Winkel von mindestens 45 Grad anzubringen. Für Sehbehinderte sind Reflexionen der Sonnenstrahlen hinderlich.

Was die Befahrbarkeit des Weges angeht, äußerte sich das Paar zufrieden: Der Untergrund aus Kieselsteinen von der Hubertusstraße bis zum Steg am Uferrand sei mit dem Rollstuhl gut passierbar, die Holzgeländer an den Seiten sorgen für zusätzliche Sicherheit. Zwar gebe es an einigen Stellen kleine Unebenheiten, doch können diese schnell ausgebessert werden, sicherte Grages zu.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1015 vom 25.08.2018