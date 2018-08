Bei den Shooters sucht Baptiste die neue Herausforderung

Neuer Spieler des TSV: Franzose Alexandre Baptiste spielte bereits in Amerika. Foto: Seitz

Neustadt (jk). Basketballer Alexandre Baptiste wollte in einem neuen Land mit einer anderen Kultur spielen, wo ihn keiner kennt und er sich neu beweisen muss. Somit sah er sich nach Vereinen in Europa um. Ab der kommenden Saison ist er bei den „temps Shooters“ verpflichtet.

Der 23-jährige Neuzugang kam Anfang August in Deutschland nach seinem Flug aus den USA an, wo er fünf Jahre lang für zwei Teams spielte. Bis zuletzt stand der Franzose in Cincinnati am Wooster College unter Vertrag, davor war er zwei Saisons in Utah an der Wasatch Academy verpflichtet.

Der in Le Mans Geborene begann mit zehn Jahren Basketball zu spielen, ihm lag jedoch der Fokus in seiner Schullaufbahn zu wenig auf dem Sport, da er bis 18 Uhr Unterricht und danach 1,5 Stunden Training hatte. Somit ging er in die Vereinigten Staaten, wo er montags bis samstags neben dem schulischen Unterricht drei Stunden täglich trainierte.

In seinen Augen ist Dirk Nowitzki ein äußerst starker Spieler und vielleicht sogar der beste europäische Spieler in der Basketball-Profiliga „NBA“ (National Basketball Association), „man muss als Europäer zu den anderen europäischen Kollegen halten“, so Baptiste, der auf der selben Position wie sein Vorbild spielt. Nachdem der 2,02 Meter große Power Forward auf die Shooters stieß führte er einige Gespräche mit dem Verein und war von dem Plan des Coachs Allen Ray Smith begeistert. Laut Smith sollte Baptiste von Anfang an eine tragende Rolle im Spiel übernehmen. Die Mannschaft habe ihn sehr freundlich aufgenommen und er freue sich, die kommende Saison mit ihnen bestreiten zu dürfen.Das Gespräch wurde auf Englisch geführt.

Wer Alexandre Baptiste und die weiteren neuen Shooters-Spieler erstmals in Aktion erleben will, kann dies am Sonntag, 26. August, ab 16 Uhr, in einem Testspiel gegen die Weserbaskets Bremen tun. Der Eintritt in der Sporthalle der Michael Ende Schule ist frei.

