Bald gibt es Pizza, Brötchen und Co. aus dem eigenen Ofen

Gestern waren die Azubis noch fleißig in Aktion. Kommende Woche Dienstag soll der selbstgebaute Backofen fertig sein. Foto: Krämer

Poggenhagen (cck). Es wird ausgemessen, gesägt und geschichtet. Insgesamt neun Auszubildender tummeln sich auf dem Gelände der Jugendinitiative. Kommenden Dienstag wollen sie fertig sein - damit nicht nur den Kindern eine Freude bereiten, sondern auch den Herzenswunsch eines Kameraden erfüllen.

Allesamt sind im dritten Lehrjahr zum Ofen- und Luftheizungsbauer an der BBS 3 in Hannover. Ihr Geschenk an die Jugendinitiative: ein Backofen aus Schamotte- und Ziegelstein, in dem künftig Pizza, Brot und Co. gebacken werden sollen. Damit führen die Azubis die Idee eines ehemaligen Klassenkameraden fort. Insgesamt ein Jahr dauerte die Planung. „Erst arbeiteten wir in drei Gruppen, jede plante einen anderen Ofen“, erzählt der Azubi Jan Denell. War die Entscheidung für ein Modell gefallen, ging es darum Sponsoren zu finden. Sowohl überregionale als auch regionale Unternehmen stellten sich schnell bereit, Materialien, wie Kalziumsilicat, Mörtel, Lehm, Schamotte- und Ziegelsteine, gar eine Ofentür zu sponsern. „Schnell wurde das Projekt für alle Beteiligen zu einer Herzensangelegenheit“, betont Denell. Letzte Woche haben die Handwerker mit den Arbeiten begonnen. Mittlerweile ist das Backgewölbe fertig, jetzt fehlt nur noch die Fassade. „Allein 400 Ziegel wurden verarbeitet“, hält Denell fest.

Bislang hatten die Azubis eher mit dem Bau von Kachel- und Heizöfen zu tun. Einen Backofen zu bauen war für alle etwas ganz Neues. Auch übernachteten sie auf dem Gelände des Jugendhauses, schlugen auf einer benachbarten Wiese ihre Zelte auf. „Eine wirklich tolle Aktion“, fasst Erwin Dieckmann von der Jugendinitiative zusammen. Schon nächste Woche könne der neue Ofen eingeweiht werden. So soll es auch bei der Ferienpass-Backaktion im nächsten Jahr frisches Brot aus dem Ofen geben. „Das habe ich den Kindern schon fest versprochen“, sagt Diekmann.

