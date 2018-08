Für ein zukunftsfähiges Dorf - insbesondere für den Nachwuchs

Nöpker präsentieren sich der Jury auf Landesebene

Mit dem Planwagen drehten die Mitglieder der Landesbewertungskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ am Dienstag eine Runde durch das Dorf. Fotos: Krämer/Kemm

Nöpke (cck). Per Planwagen geht es am Dienstagmittag durch das Dorf. Am Wegesrand sind verschiedene Stationen aufgebaut, an denen Vereine, wie die Dorfgemeinschaft, der Schützenverein oder die Landfrauen sich und ihr gemeinschaftliches Tun für ein zukunftsfähiges Dorf vorstellen. Am Ende urteilen die Mitglieder der Landesbewertungskommission über insgesamt 18 Dörfer in ganz Niedersachsen, die sie in sechs Tagen bereisen. Die drei Dörfer, die den Landeswettbewerb von „Unser Dorf hat Zukunft“ für sich entscheiden, erhalten dann die Chance Niedersachsen beim Bundeswettbewerb zu vertreten.

Insgesamt 90 Minuten haben die Dorfbewohner Zeit, um sich zu präsentieren, vor allem aber die Jury zu überzeugen. Werner Homann, Vorsitzender des Freibad-Fördervereins, stellt das solarbetriebene Schwimmbad vor. Mit 25.000 Besuchern bis jetzt, vor allem Kindern, konnte sich Homann in dieser Saison über erfreulich hohe Resonanz freuen. Ziel sei es vor allem, die Jugend im Dorf zu halten. Dem stimmt auch Meike Umlauf, Jugendleiterin des Schützenvereins, zu. Von 300 Mitgliedern insgesamt gibt es stolze 40 Kinder und Jugendliche im Verein. Erst vor kurzem mussten deshalb die T-Shirts mit Vereinslogo aufgestockt werden (kleines Foto). Holger Rabe von der Dorfgemeinschaft ist besonders stolz auf den 2016, im Zuge des Dorferneuerungsprogramms, realisierten Multifunktionsplatz in der Sandkuhle. „Vom Schützenfest bis zum Bolzplatz, Feuerwehrübungsplatz und Zeltlager, der Platz kann von allen über das Jahr hinweg genutzt werden“, betont er.

Viele Akteure kümmern sich gemeinschaftlich um das Geschehen im Dorf, das bleibt auch bei Ralf Gebken vom niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nicht unbemerkt. Er leitet die Landesbewertungskommission, ist jedoch nicht Teil der Jury. „Hier gibt es auffallend viele kleine Akteure, allein sechs Stammtische, die das Leben im Dorf attraktiv und lebendig gestalten“, sagt er. Um den Erhalt eines Dorfes für die Zukunft zu sichern, ist es laut Gebken besonderes wichtig, bestehende Potentiale zu erkennen, sich aber auch mit den örtlichen Gegebenheiten, als Beispiel nennt er das Freibad, zu identifizieren. Welche drei Sieger-Dörfer am Ende am meisten von sich überzeugten, wird am 31. August bekanntgegeben.

