Bürgerentscheid scheitert „unecht“

Mindestzahl von Ja-Stimmen wird nicht erreicht - trotz Mehrheit

Neustadt (os). Die Entscheidung steht: Mit 6.346 Stimmen war der Bürgerentscheid nicht erfolgreich. Genau 910 Ja-Kreuze oder 2,5 Prozent fehlten den Befürwortern der Nienburger Straße. Mit 5.515 Stimmen haben die Gegner aber weniger Stimmen eingefahren. Die Wahlbeteiligung lag mit 32,9 Prozent so niedrig wie viele erwartet haben. Laut Stadtverwaltung hatten sich bereits bei den Briefwählern geringe Teilnehmerzahlen angedeutet, das setzte sich am Wahltag fort.

Bürgermeister Uwe Sternbeck freute sich in einer ersten Reaktion, dass es nun eine Entscheidung gibt und die Arbeit für den Standort Marktstraße Süd weitergehen kann, bedauerte aber die niedrige Wahlbeteiligung. Ausdrücklich dankte er allen, die mit ihrer Unterstützung die Durchführung des ersten Neustädter Bürgerentscheids ermöglicht hätten.

Ratsherr Günter Hahn sagte für die UWG, das Ergebnis werde wie vorher angekündigt akzeptiert. „Wir werden den Rathausbau aber weiter kritisch begleiten“, kündigte der Vorsitzende der Wählergemeinschaft an. Raimar Riedemann, Fraktion Freie Neustädter, bedauert wie Hahn die geringe Beteiligung, will aber auch die „demokratische Entscheidung“ ebenfalls akzeptieren. „Wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich trotz nicht erreichter Mindestzahl an der Nienburger Straße bauen“, sagte er. „Eine schallende Ohrfeige“ sieht FDP-Fraktionschef Thomas Iseke in dem Ergebnis für die Marktstraße Süd-Befürworter. Die hätten sich „gerade eben über die Quorumshürde gerettet“, so Iseke, der die Äußerung zwar mit Fraktionskollegin Ute Bertram-Kühn abgestimmt hat, ansonsten aber nicht auf Parteilinie liegt. Die FDP hatte wie berichtet gegen die Nienburger Straße Position bezogen.

Der stellvertretende CDU-Fraktionssprecher Björn Niemeyer ist dagegen froh, dass die Planungen für die Marktstraße Süd nun weitergehen können. Die Beteiligung hat auch seine Partei enttäuscht, die Christdemokraten wollen aber ihre „Hausaufgaben“ machen und versuchen Bürger im weiteren Entscheidungsprozess mitzunehmen sowie das Verkehrskonzept anzugehen. Ähnlich äußert sich SPD-Fraktionschef Harald Baumann. „Durch knapp ein Drittel der Neustädter geht ein Riss, aber besonders die Gründe für 67 Prozent Nichtwähler müssen analysiert werden“, sagt er. Trotz Ja-Mehrheit gäbe es eindeutige und richtige Regeln, immerhin wäre im Falle des Erfolgs ein Ratsbeschluss aufgehoben worden.

Die Folgen des Ergebnisses, nämlich dass es an der Marktstraße Süd weitergeht, freuen auch Grünen-Sprecher Dominic Herbst. Er hätte sich jedoch ein klares Ergebnis zugunsten des von einer Mehrheit im Rat favorisierten Standortes gewünscht und bedauert vor allem die geringe Beteiligung.

Nur in einem Dorf hätte es gereicht

Gemessen an der gesetzlich geforderten Mindestzahl an Ja-Stimmen wäre der Bürgerentscheid nur in Evensen erfolgreich gewesen. 52 der 103 Wahlberechtigten bescherten dem Mini-Stadtteil mit den zwei Befürworter nicht erreicht, am wenigsten mit 8,4 Bundestagsabgeordneten die beste Wahlbeteiligung im Neustädter Land. „Ja“ kreuzten 33 Evenser an, das sind 32 Prozent der Wahlberechtigten. In allen anderen Stadtteilen wurden die nötigen 20 Prozent Prozent in Mardorf. Esperke und Helstorf lagen knapp über zehn Prozent. In neun Dörfern lagen die Nein-Stimmen gemessen an der Zahl abgegebener Wahlzettel vorn, am deutlichsten in Büren (64,4 Prozent), Bevensen (60,0) und Laderholz (57,8) - alle drei Orte mit hoher Wahlbeteiligung. In allen anderen Stadtteilen votierten mehr Wahlberechtigte für „Ja“, am meisten in Schneeren (68,2), Mandelsloh/Amedorf (62,6) und Evensen (62,3). Hinter Wahlbeteiligungs-Spitzenreiter Evensen folgen Büren (45,5) und Bevensen (42,1) auf den Plätzen, Schlusslichter sind Mardorf (18,6), Niedernstöcken/Brase (19,1) und Esperke (19,9). Briefwähler sind nicht für die Dörfer berücksichtigt.

Verein fordert: Quorum abschaffen

„Der 100. niedersächsische Bürgerentscheid am Sonntag in Neustadt am Rübenberge ist trotz einer Abstimmungsmehrheit gescheitert“, hält der Verein „Mehr Demokratie“ fest. „Das ist bereits der dritte Bürgerentscheid 2018, der trotz Mehrheit scheitert. So kann das nicht weitergehen. Die Abstimmungshürde gehört gestrichen“, so Geschäftsführer Tim Weber. Das gibt es bisher jedoch nur in Hamburg, alle anderen Bundesländer haben Quoren, sogar bis zu 30 Prozent (Saarland). Obwohl im Kommunalverfassungsgesetz die geforderte Stimmzahl von 25 auf 20 Prozent reduziert wurde, scheitert demnach ein gutes Drittel der Bürgerbegehren. „Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thüringen trauen sich mehr, das Quorum liegt dort niedriger“, so Weber weiter, in den Bundesländern werden 15 oder 14 Prozent gefordert. Noch lieber wäre den „Mehr Demokratie“-Aktivisten aber, die Hürde fiele ganz. In Bayern hingegen liegt das Quorum für Kommunen in der Größe Neustadts ebenfalls bei 20 Prozent. Dort scheiterten nur 54 von 977 Bürgerentscheide von 1995 bis 2010 an der nötigen Stimmzahl.

