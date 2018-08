Hilfe zur Selbsthilfe: Außenstelle geht nächste Woche an den Start

Die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich (KIBIS) eröffnet eine Außenstelle im Verwaltungsgebäude in der Nienburger Straße. Los geht es kommende Woche Dienstag. Foto: Krämer

Neustadt (cck). Die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, kurz KIBIS, eröffnet eine Außenstelle in Neustadt. Ab kommender Woche Dienstag, 21. August, können sich Hilfesuchende an die Sozialpädagogen Peter Märtens und Henrike Nielsen wenden. Zu finden sind sie im Verwaltungsgebäude in der Nienburger Straße 31. Die SPD-Fraktion hat ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, doch war es bis dahin ein nicht ganz einfacher Weg, wie Rita Hagemann, Leiterin der Kibis Region Hannover, betont. Der Wunsch war groß eine Beratungsstelle in Neustadt zu realisieren, nicht nur um als Ansprechpartner vor Ort fungieren zu können, sondern auch die Netzwerkarbeit mit bestehenden Gruppen zu unterstützen. „Doch mussten dazu erst entsprechende Räumlichkeiten gefunden werden“, erzählt Hagemann.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung sollte eine Lösung gefunden werden, schließlich stellte die SPD-Fraktion einen Raum im Verwaltungsgebäude bereit, den die Mitarbeiter von KIBIS künftig dienstags von 10 bis 12 Uhr für ihre Sprechstunde nutzen können. Begrüßt wurden sie am Dienstagvormittag von Mitgliedern der SPD-Fraktion, der Stadtverwaltung, darunter auch Bürgermeister Uwe Sternbeck sowie Irene Siedow vom Arbeitskreis Selbsthilfe. Sie betonte die Wichtigkeit der Vernetzung untereinander und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. „Besonders für diejenigen, die noch nicht wissen, ob sie die Selbsthilfe benötigen ist die Beratungsstelle ein gutes Angebot“, sagt sie. So werde der Weg in die entsprechenden Gruppen geöffnet. Zum aktuellen Angebot zählen unter anderem Diabetiker-, Schlaganfall- und Multiple Sklerose-Gruppen sowie die Arbeitsgruppe Barrierefreiheit. „Gerne unterstützen wir auch bei der Gründung neuer Gruppen“, wirft Nielsen ein.

Im Jahr 2017 sind in der Region Hannover 48 Selbsthilfegruppen, darunter 36 in der Landeshauptstadt und zwölf in den anderen Kommunen der Region gegründet worden - der bisherige Rekord der KIBIS. „Dabei nimmt das Thema Sucht eine immer größere Rolle ein“, so Märtens. Zu erreichen sind die Mitarbeiter der Außenstelle ab kommender Woche dienstags unter Telefon 05032/9092776 sowie per E-Mail an info@kibis-neustadt.de.

