Architekten legen „nicht mehr die Hand ins Feuer“ für die Nienburger Straße

Bedenken aber auch zur Marktstraße Süd

Neustadt (os). „Das ist jetzt fast zehn Jahre her“, sagt Mirko Bolla über die Untersuchungen zum potentiellen Rathausstandort an der Nienburger Straße. Zehn Jahre, in denen ein altes Gebäude eben noch älter geworden ist - nach seiner Kenntnis ohne substanzielle Sanierung. Er würde seine Hand für den zu sanierenden Teil eines möglichen Rathauses „nicht mehr ins Feuer legen“.

Jan Ahnsorge, wie Bolla und deren Ex-Partner Manfred Messner mit den drei Standortvarianten - damals auch noch der Bahnhofsvorplatz - beschäftigt, verweist zudem auf das Raumkonzept, das sich seit den Planungen des Büros noch einmal geändert habe. Wieviel damit vom ursprünglichen Preisunterschied zwischen den beiden Standorten übrig bleibt, scheint offen.

Klar ist für Ahnsorge, dass die geplante Tiefgarage an der Marktstraße Süd ein erheblicher Kostenfaktor sein wird. „Der Verkehr ist ein ganz schwieriges Thema“, fügt er hinzu. Im Fazit hatten sich die Experten, zu denen außer den Architekten weitere Fachbüros gehörten, trotzdem für die Marktstraße Süd ausgesprochen - vor allem aus städtebaulichen Gründen. „Kosten sind immer ein wichtiges Argument, aber die günstigste Variante ist nicht immer die beste Lösung“, sagt Ahnsorge. Nach seiner Überzeugung geht es bei dem Projekt um die Stadtentwicklung, das sei wichtiger als die davon losgelöste Frage nach einem Rathaus.

Der Architekt macht aber auch keinen Hehl daraus, dass allein der Standort Marktstraße Süd die Stadtentwicklung voranbringen wird. „Wenn das planerisch nicht gut umgesetzt wird, verbaut man sich die Zukunft“, sagt er. Nach dem Bürgerentscheid am kommenden Sonntag würde er sich planerisch einen großen Wurf wünschen. Beispiele aus anderen Städten, in denen das gut gelungen ist, kennt er viele. Ahnsorge wäre nicht Architekt, wenn er nicht den Anspruch hätte, Neustadt solle mit dem neuen Rathaus auch „ein tolles Gesicht“ bekommen. Wie in der Diskussion um den Standort aber von Luxus-Rathaus gesprochen werden könne, ist für ihn schleierhaft. Das werde es bestimmt nicht, ist Ahnsorge überzeugt.

Am Sonntag nun gilt es: Von 8 bis 18 Uhr sind mehr als 36.000 Neustädter aufgerufen, über den Rathaus-Standort in einem Bürgerentscheid abzustimmen. Damit er Erfolg hat, müssen laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz 20 Prozent der Wahlberechtigten mit „Ja“ stimmen. Dafür sind 7.256 Stimmen für die Nienburger Straße erforderlich.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1013 vom 11.08.2018