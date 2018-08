Etablierte Parteien setzen sich gemeinsam für ein Rathaus in der Innenstadt ein

Auch Wirtschaftsverbände werben geschlossen für die Marktstraße Süd

Harald Baumann, Sebastian Lechner, Anja Sternbeck, Ute Lamla, Silvia Luft, Ferdinand Lühring an Arne Wotrubez werben gemeinsam mit ihren Parteien für das Rathaus an der Marktstraße Süd. Foto: Seitz

Neustadt (os). Breite Front für ein Rathaus direkt in der Innenstadt: Sowohl CDU, SPD, Bündnis 90/Grüne als auch FDP werben gemeinsam für den Standort Marktstraße Süd - und damit für ein „Nein“ zum Bürgerentscheid am 19. August. Bei vielen Aktionen haben sich die Beteiligten aber bewusst gegen das Plakatieren entschieden.

„Wir sind uns da absolut einig und haben gut zusammengerabeitet“, sagt Harald Baumann, SPD-Fraktionssprecher im Rat. Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft wünscht sich eine solche Zusammenarbeit zudem häufiger zugunsten des Neustädter Landes. „Wir arbeiten weiterhin zusammen mit gemeinsamen Standbesetzungen in der Innenstadt und bei Famila, alle Mitglieder unserer vier Parteien bekommen einen gemeinsamen Brief und die Bürger ebenfalls Post“, sagt Luft. Wichtig ist es den Gegnern der Nienburger Straße als Rathausstandort vor allem, die städtebauliche Bedeutung der Marktstraße Süd zu betonen.

Genau das hat auch eine gemeinsame Veröffentlichung der drei Wirtschaftsverbände im Stasdtgebiet als Ziel. Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), Nordkreisinitiative (NKI) und der Stadtmarketingverein wenden sich in einer umfangreichen Stellungnahme an die Bürger. Der komplette Wortlaut findet sich in einer Anzeige auf Seite 6. Die Vorsitzenden Mike Oliver Behrmann (GfW), Markus Heumann (NKI) und Thorsten Steen (Stadtmarketing) bitten daher um ein „Nein“ beim Bürgerentscheid.

