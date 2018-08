Prozessausgang nach Unfall am Bahnübergang bleibt erstmal offen

Verhängnisvolle Vorgänge: Angeklagter leistet aber Beitrag

Neustadt (os). Nach dem ersten Porzesstag gegen einen 37 Jahre alten Bahnsicherungsmitarbeiter als Salzwedel scheint erstmal fraglich, inwieweit er für einen tödlichen Unfall am Bahnübergang Eilvese im Mai 2017 verantwortlich gemacht werden kann. Zeugenaussagen brachten gleich mehrere Fehlleistungen zutage - unter anderem von Bahnmitarbeitern.

Bei der Fortsetzung am 28. August ab 10 Uhr soll ein Gutachter zudem zu der Frage zusätzlicher Sicherungsmöglichkeiten Stellung nehmen, die von der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zwar dringen empfohlen, von der für das Streckennetz zuständigen DB-Tochter aber nicht eingesetzt werden, obwohl allein im vergangenen Jahr mehr als 100 ähnliche Vorfälle bekannt wurden, meist jedoch mangels Verkehr ohne schwere Folgen.

Wie berichtet hatte am 15. Mai vergangenen Jahres der Bahnübergangsposten Andreas L. die Behelfsschranke geöffnet, ein Regionalexpress nach Bremerhaven erfasste einen Lastwagen auf den Gleisen. Der Fahrer war sofort tot, im Zug wurden mindestens fünf Fahrgäste und der Lokführer verletzt.

Letzteren hat der Unfall nicht nur körperlich getroffen. Die psychischen Folgen belasten den Mann so stark, dass er kaum noch seine Wohnung verlässt, weil ihn sonst Panikattacken ergreifen. Deshalb kam er auch nicht zum Prozess. Von psychischen Spätfolgen berichteten auch weitere Zeugen, unter anderem zwei Verkehrsteilnehmer, die auf der anderen Seite der Schranke gestanden hatten. „Ich fahre heute anders über Bahnübergänge“, sagte ein Frau.

Der Angeklagte selbst hatte sich nicht geäußert, weil er unter nervlicher Anspannung stark stottert. Sein Anwalt verlas eine Erklärung zum Hergang aus Sicht des 37-Jährigen. Darin sieht er sich auch als Opfer von ungenauen Informationen eines Fahrdienstleisters, der in Hagen Dienst hatte. Der habe auf Nachfrage bestätigt, dass zwei Züge aus Richtung Hagen kommen, wie auch in Mitschnitten der Bahnkommunikation zu hören war. Gegen den Fahrdienstleiter in Hagen wurde ebenfalls ermittelt, dass Verfahren wurde jedoch vorerst eingestellt. Er kam mit seinem Anwalt zum Prozess und äußerte sich nicht.

Der Anwalt der Nebenklägerin - die Tochter des getöteten LKW-Fahrers - wies jedoch darauf hin, dass bei aus Hagen kommenden Zügen die Schranken sofort hätten geschlossen werden müssen, anders als bei Zügen, die von Neustadt kommen. Für die musste je nach gemeldeter Geschwindigkeit die zeit bis zum Schließen der Schlagbäume aus einer Tabelle abgeleitet werden.

In 16 Jahren als Bahnsicherungsarbeiter sei er nie in einen Unfall verwickelt gewesen, ließ Andreas L. seinen Anwalt verlesen. Er habe sich auch nie vorstellen zu können, dass „mir das mal pasieren würde“.

