Freibad Nöpke mit Rekordwerten

Frühschwimmer, Badegäste und Pommesabsatz ganz oben

Richtig voll: Der Sommer 2018 beschert auch dem Nöpker Freibad enormen Besucherzulauf. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Nöpke (os/sub). An manchem Tag in mehreren der vergangenen Sommer wäre der Freibadförderverein froh gewesen, am ganzen Tag 60 Badegäste begrüßen zu können. Der Hitzesommer 2018 beschert den ehrenamtlichen Betreibern derzeit allerdings eine Bestmarke nach der anderen.

So kamen am 31. Juli allein schon 60 Frühschwimmer ins Bad. Einen vorläufigen Höchstwert konnten die Aktiven auch vom vergangenen Dienstag vermelden: 1.100 Badegäste passierten den Eingangsbereich, mehr waren es bisher noch nie, wie Vorstandsmitglied Anja Jaster der Neustädter Zeitung sagte. Bisher waren es mehr als 23.000 in diesem Jahr. Sollten die Wetterprognosen stimmen, wird es 2018 wohl eine lange Freibade-Saison geben. Damit sind auch noch weitere Höchstwerte möglich.

Einen steuerte auch schon das Kioskteam um Marion Tahn-Sticke und Martin Schulze bei: Nicht nur an einem der bisherigen Tage setzten sie mehr als 60 Kilogramm Pommes ab. Der Betrieb hat sich in neuer Form (wir berichteten) gut eingespielt und glänzte jüngst beim „Frühschoppen“ mit so umfangreichem Speisenangebot, dass sich mancher Gast im Schlaraffenland wähnte. „Solche und ähnliche Aktionen gibt es neuerdings neben dem normalen Badebetrieb- und die Resonanz ist groß“, sagt Freibadsprecherin Anneke Noack.

Eine der bereits feststehenden Aktionen wird der „Außentermin“ der Kinderkirche sein, zu dem am Sonntag, 9. September, viele kleine Besucher im Freibad erwartet werden und der sich auch in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreute.

