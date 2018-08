Wie ein halber Kerl eine WG ganz schön aufmischt

Waldbühne feiert Premiere des neuen Erwachsenenstücks

Ein bisschen spannend, vor allem aber heiter kommt das neue Waldbühnenstück „Drei Kerle und ein Halber" daher, das Samstag vor vollen Reihen Premiere hatte.

Neustadt (os). Nach drei Sommern mit eher durchwachsenem Wetter tat auch die Resonanz auf die Premiere des neuen Erwachsenenstücks der Waldbühne deren Aktivisten gut. Fast alle Plätze besetzt - das gab es selten bei den vorangegangenen Erstaufführungen und der Vorsitzende Ralf Frank zeigte sich sehr erfreut.

„Drei Kerle und ein Halber“, eine herrliche Komödie von Jürgen Hörner um ein Verwirrspiel zwischen Männern, Frauen und Verkleideten, hat aber auch das Zeug zum Publikumsrenner.

In der Inszenierung von Regiedebütant Kevin Wucherpfennig und seinem Assistenten Felix Futtermenger kommen die Dialoge und manche Pointe aktualisierter daher als in der Vorlage, bestens umgesetzt vom Ensemble auf der Bühne. Das spielt erfrischend und temporeich die Geschichte um eine Männer-Wohngemeinschaft, gegründet um ganz unterschiedlichen Problemen mit Frauen aus dem Weg zu gehen. Deshalb sind die drei Bewohner auch ausnahmsweise mit ihrer neugierigen Vermieterin einig: Die hübsche Alexandra ist als viertes WG-Mitglied unerwünscht. Als die aber in Männerverkleidung als „Alex“ doch aufgenommen wird, geht die Aufregung erst richtig los. Alexandras krimineller Vater trägt dazu erheblich bei - wie alle anderen Wirrungen immer wieder zur Erheiterung des Publikums, das mit Applaus auch nicht sparte.

Das Stück ist im August noch am 18. (19 Uhr), 25. (20 Uhr) und 26. (16 Uhr) zu sehen. Im September folgen noch die Samstage 1., 8. und 15. (jeweils 20 Uhr) sowie an den Sonntagen 2., 9. und 16. September jeweils um 16 Uhr).

