Gefahrenzone Surfstrand - Scherben und Metallschrott in Massen

Erste Verletzte zu beklagen - Kommt der Müll von der Düne?

Damian, Nico und Eric haben in nur 30 Minuten jede Menge Scherben am Surfstrand gesammelt. Dabei sind teils viele sichtbar alte, aber auch große Glasstu?cke. Fotos: Seitz/(r).

Dieser etwa drei Meter lange Metallbu?gel lag knapp 150 Meter vor dem Surfstrand im Wasser, daneben ein Schuh der Größe 40. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mardorf (os). Helmut Kinzel hat noch Glück gehabt. Zwar konnte er zwei Tage lang kaum gehen, nachdem er beim Surfen am Nordufer mit einem drei Meter langen Metallbügel im Wasser zusammengestoßen war, aber der Crash ist ohne langwierige Folgen geblieben. Der 2. Vorsitzende des Surfclubs Steinhuder Meer ist aber nicht der einzige, der Verletzungen zu beklagen hat. Oft sind das Schnittwunden an den Füßen, denn in letzter Zeit finden sich immer wieder teils große Glasscherben im Sand.

Seine Enkel Damian, Nico und Eric haben am Sonntag und Mittwoch jeweils rund 30 Minuten einen zehn bis zwölf Quadratmeter großen Bereich abgesucht - und wahre Massen an Glasbruch zutage gefördert. Kinzel vermutet, dass die Scherben mit dem Boden vom umgestalteten Weißen Berg ans Ufer gekommen sind. „Der jetzt renaturierte Bereich war früher ein Zeltplatz und manche Scherben sind schon sehr lange im Boden gewesen“, sagt der langjährige Anlieger. Im vergangenen Jahr war Boden, der bei der Umgestaltung abgetragen wurde, an Surf- und Kitestrand verteilt worden (wir berichteten). Ursprünglich hieß es, dieser Boden solle gesiebt werden.

Die Region Hannover ist für den Strand zuständig, das Problem war aber noch nicht bekannt. Sprecherin Christina Creutz kündigte an, dass der Abschnitt umgehend begutachtet wird. Als weitere Maßnahmen könnte eine

Strandreinigung durchgeführt werden. Mit genau diesem Ziel wollte sich auch der Stadtmarketingverein an die Region wenden. „Eine unmögliche Gefahrensituation“, sagte dessen Vorsitzender Thorsten Steen. Der Verein hatte 2006 reichlich neuen und reinen Sand an den Strand fahren lassen und den Kite- und Surfspot deutlich aufgewertet.

Kinzel verdankt seinen Unfall dagegen einem möglicherweise vergessenen Teil eines Arbeitsgerätes. „Vielleicht ist das bei Arbeiten zur Entschlammung oder beim Ausbaggern verloren gegangen“, schätzt er. Surfer hatten schon öfter von „irgendwas im Wasser“ berichtet, „meist schrammten sie mit der Finne drüber“, sagt er mit Verweis auf zahlreiche Kratzer am Fundstück. Erst bei dem fast 50 Zentimeter niedrigeren Wasserstand durch die aktuelle Trockenperiode wurde der Metallbügel zur echten Gefahr. Surflehrer Hans Schwandt buddelte das teils im Sand feststeckende Stück aus und brachte es mit Hilfe seines Boards ans Ufer. Dort verschwand es zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag auf unbekannte Weise.

