Neues Programm mit „großen Namen“

Theater- und Konzertkreis präsentiert 72. Spielzeit

Im neuen Programm ist so manches bekanntes Gesicht wiederzufinden, aber auch der ein oder andere Neuzugang.

Neustadt (cck). Der Theater- und Konzertkreis (TKK) wartet mit seinem neuen Programm auf. Insgesamt gibt es 13 Vorstellungen, darunter Theatervorführungen, Schlosskonzerte und Sonderveranstaltungen - gemischt für Groß und Klein. Mit „Der kleine Hui Buh - Verspukt und zugehext!“ am Dienstag, 13. November, und „Der kleine Vampir feiert Weihnachten“ am Dienstag, 4. Dezember, gibt es gleich zwei Vorstellungen für den Theaternachwuchs.

Magnus Ronge, Vorsitzender des TKK, verspricht „sehr viele Stücke mit großen Namen“ - was bei einem Blick auf die aktuelle Broschüre bestätigt wird. Den Auftakt machen die „Hammerfrauen“ Caroline Beil und Isabel Varell, am Samstag, 20. Oktober, mit einem Stück über passionierte Handwerker oder zumindest die, die es noch werden sollen. Ein neues Gesicht in Neustadt, nicht aber auf der Bühne, ist der deutsche Entertainer Bürger Lars Dietrich. Er tritt am Samstag, 1. Dezember, unter anderem mit Sebastian Teichner und David Imper, mit der Komödie „Der Gangster und die Nervensäge“ im Theater im Gymnasium auf.

Lustig geht es auch am Samstag, 8. Dezember, zu, wenn Deutschlands beliebte Bürokraten „Baumann & Clausen“ anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums nach Neustadt kommen. Sie stehen bereits zum wiederholten Male auf der Bühne des TKK, so auch die siebenköpfige Gruppe „Abbafever“ und das A-cappella-Quintett „Vocaldente“. „A-cappella kommt in der Region sehr gut an“, weiß Ronge aus eigener Erfahrung. Das Quintett war bereits in der Spielzeit 2012/2013 zu Gast „und damals schon mit sehr großem Erfolg“.

Wiederholungstäter ist auch Christian Mädler: 2017 trat er gemeinsam mit Udo Jürgens auf, 150 Zuschauer kamen zu der Vorstellung. Die Besonderheit dieses Mal: Unterstützt wird er bei seinem Konzert am Sonntag, 24. Februar, vom Popchor der VHS Hannover Land sowie von der Musikschule Neustadt, unter der Leitung von Christiane Oltmanns. „Wir möchten die Neustädter Kultur mit einbinden“, argumentiert der Vorsitzende - und das langfristig gesehen.

Karten für die Spielzeit 2018/2019 gibt es in der Vorverkaufsstelle, Marktstraße 34, in der Buchhandlung Biermann, Wunstorfer Straße 4 sowie im Internet unter www.tkk-neustadt.de/online-tickets/. Wichtig: Ab 1. August ist der TKK in der Tourist-Information, Marktstraße 5, zu finden.

Ausgabe-Nr. 2329 vom 01.08.2018