Stadtverwaltung öffnet ihre Türen

Wie sehen die Arbeitsbedingungen der städtischen Mitarbeiter aus?

Bürgermeister Uwe Sternbeck (re.) führt die Besucher durch den Standort der Verwaltung an der Nienburger Straße.

Neustadt (dgs). Es mag an den tropischen Temperaturen gelegen haben: Nur etwa 20 Interessierte sind beim Tag der offenen Verwaltung gekommen. Bürgermeister Uwe Sternbeck persönlich empfängt die Teilnehmer, um sie durch den Standort Nienburger Straße zu führen. Viele von ihnen sind nicht zuletzt wegen des anstehenden Bürgerentscheids zum neuen Rathaus dabei.

„Wir leben hier in Neustadt und es interessiert uns natürlich, unter welchen Bedingungen hier in der Verwaltung gearbeitet wird“, sagen Veronika und Wilhelm Giesecke. Von daher nehmen sie gern das Angebot an, einmal hinter die Kulissen der Verwaltung zu schauen. Auch in den Büros der Rathausmitarbeiter ist es heiß an diesem Tag.

„Wir haben den Grundriss der Gebäude von der damaligen Hastra übernommen“, erläutert Sternbeck. Große Investitionen gab es seither nicht. Dafür einen Wassereinbruch im Keller beim jüngsten Hochwasser. „Aber hier arbeitet ja keiner“, so Sternbeck. Gravierender ist es da schon, dass es keinen Fahrstuhl im Gebäude gibt. Auch die großen Wandschränke in den Büros entsprechen nicht dem Trend einer zunehmend digitalisierten Verwaltung.

Probleme mit alten Akten gibt es bereits am Standort Theodor-Heuss-Straße. Feuchtigkeit in den Kellerräumen führt hier zu massiven Schimmelproblemen - eine gesundheitliche Belastung für die Mitarbeiter.

Das Gleiche gilt für den Standort Theresenstraße. Das rote Backsteingebäude, in dem die Bauverwaltung untergebracht ist, beherbergte vor über 100 Jahren das Neustädter Krankenhaus. Seither ist energetisch wenig passiert.

