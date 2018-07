Schon eine Zigarette kann einen Brand entfachen

Feuerwehrsprecher Dennis Hausmann gibt Verhaltenstipps

Neustadt (cck). Nicht nur den Menschen setzen die aktuell warmen Temperaturen gepaart mit starker Trockenheit zu. Immer häufiger kommt es zu Wald- und Flächenbränden. Schon ein weggeworfener Zigarettenstummel kann der Auslöser sein. Dennis Hausmann, Sprecher der Feuerwehr, weist im Gespräch mit der Neustädter Zeitung auf Verhaltensregeln hin, die aufgrund der hohen Temperaturen zu beachten sind.

Erst am Dienstag wurde die Feuerwehr zum Einsatz gerufen. Auf einem Stoppelfeld geriet eine Rundballenpresse in Brand. Das Lager war heißgelaufen, der trockene Untergrund wurde durch die Hitze schnell entzündet. „Je nachdem wie der Wind sich dreht, kann sich das Feuer schnell ausbreiten“, sagt Hausmann. Innerhalb kürzester Zeit könne so enormer Schaden angerichtet werden.

Ein ähnlicher Fall könne auch im Alltag schnell passieren. Hausmann empfiehlt Autos nicht auf trockener Rasenfläche abzustellen. Durch den heißen Katalysator der Abgasanlage, die sich auf bis zu 800 Grad Celsius erhitzt, kann sich das darunter liegende Gras entzünden. Auch sollten, egal ob beim Spaziergang oder der Autofahrt, keine Zigarettenkippen auf den Boden geworfen werden. „Viele Leute wissen gar nicht, wie schnell es brennen kann“, sagt Hausmann. Gefährlich kann ebenso das das Abflammen von Unkraut mit offener Flamme werden. Erst in der letzten Woche (die NZ berichtete), fing ein fünf Meter hoher Baum Feuer, weil ein Anwohner versuchte, das Unkraut mit Hilfe eines Gasbrenners zu entfernen.

Der Waldbrandindex im Raum Neustadt liegt momentan auf zweithöchster Stufe. Aufgrund des weiterhin warmen und trockenen Wetters könnte der Wert in den nächsten Tagen gar auf die höchste Stufe ansteigen. „Es gilt höchste Gefährdung“, so Hausmann. Er betont, dass im Wald kein offenes Feuer gemacht, geschweige dort gegrillt werden sollte. Auch sollten keine Glasflaschen in die Natur geworfen werden, da durch die Reflexion des Glases ebenfalls der Untergrund entzündet werden kann.

Noch gebe es im Vergleich zu den Vorjahren keine übermäßige Anzahl an Einsätzen. Brände, wie letzten Donnerstag in Mandelsloh oder Anfang des Monats in Scharrel, konnten schnell eingedämmt werden, was auch der hohen Anzahl an wasserführenden Fahrzeugen zu verdanken sei. Insgesamt gibt es 16 Stück. „Das ist das A und O“, sagt der Sprecher.

