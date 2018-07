Der Pegelstand des Steinhuder Meers sinkt weiter

Mitten im Steinhuder Meer, auf der Mardorfer Nordseite, kann der Naturparkranger Hendrik Holte einfach aus dem Boot springen. Auch Rettungsboote erreichen diese Sandbank nur schwer, da sie sich festfahren würden. Fotos: Hohmann



Auch an der „Weißen Düne" birgt das Niedrigwasser gefahren. Hier muss ein Pfahl abgesägt werden. Die Bojen-Markierung reicht nicht aus.

Mardorf (jh). Gemeinsam mit dem Naturpark-Ranger Hendrik Holte geht es raus auf das Steinhuder Meer. Doch mitten auf dem Steinhuder Meer, auf der Nordseite zwischen den Stegen N12 und N13, kann Holte einfach aus dem Boot springen und steht nur knietief im Wasser. Aufgrund des geringen Pegelstands von 95 Zentimetern, am Wilhelmstein gemessen, ist hier eine Sandbank entstanden. Normalerweise sind es 135 bis 137 Zentimeter. „Den Booten mit Kiel fehlen ein Tiefgang von 40 Zentimetern und müssen daher mit den Schlammhöhen kämpfen“, erklärt Holte.

Die Auswandererboote können die Moorhütte, am nördlichsten Punkt des Ostenmeers, bereits nicht mehr anfahren, da es zu flach ist und auch die „Wasserkrankenwagen“ der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben Schwierigkeiten mit der Rettung: „An die Sandbank auf der Mardorfer Nordseite kamen wir vor vier Wochen schon schlecht ran, nun geht es gar nicht mehr, wenn wir dann da einen erschöpften Kiter retten müssen wird es schwierig“, so die DLRG Rettungsdienstleiterin aus dem Bezirk Hannover Land Astrid Wassermann.

Vom Maximalpegelstand in Höhe von 147 Zentimetern im Frühjahr, ist dieser also bereits mitten im Sommer um 52 Zentimeter gesunken und der geringste Pegelstand wird eigentlich erst im Spätsommer erreicht. Bei diesen Sommertagen, an denen der See morgens schon 27 Grad Celsius bei einer Außentemperatur von 26 Grad Celsius misst und ohne Niederschlag sinkt er täglich um 0,5 bis zu einem Zentimeter weiter. „Wir haben den Nachteil, dass kein Fluss das Steinhuder Meer speist, es braucht Niederschlag oder Wasser, das aus dem Toten Moor oder Gräben aus Großenheidorn kommt und beim Wilhelmstein sind ein paar unterirdische Quellen, die permanent ein wenig Wasser hochdrücken, aber ich denke da kommt nicht mehr viel“, sagt der Naturpark-Ranger skeptisch. Denn das Moor saugt bei der Trockenheit das Wasser eher noch zusätzlich auf.

Auch Steine, die vorher tief genug lagen, können nun Probleme bereiten. Erst Mittwoch wurde eine Boje mit einem Bleifuß als Warnmarkierung über einen Felsen im Bereich des Ostenmeers, nahe der Flügelhorstbucht in Steinhude, gesetzt. „Hier beim Jachtclub von Hagenburg wird es kitzelig, da haben die Segler bereits große Schwierigkeiten raus zu kommen oder sie machen sich die Boote kaputt“, so Holte. Auch die Enten schwimmen dort nicht, sondern baden sich nur die Füße, da der Schlamm schon an die Oberfläche gelangt ist (siehe Foto).

Doch es gibt auch Gewinner. Laut dem Natur-Parkranger kann das Schilf, das jahrelang zurückgegangen ist, nun aufgrund der Pegelschwankungen sich wieder verjüngen. Denn so kann es sich auf den freiliegenden Schlammbänken neu ansiedeln.

