Traut sich der Wolf mittlerweile bis an die Stadt heran?

70 Schafe hält der Landwirt Hartmut Detmering insgesamt. Zwei tote Tiere fand er am Wochenende. Fest steht, dass sie definitiv - entweder von einem Hund oder Wolf - gerissen wurden.

Neustadt (cck). Zwei tote Schafe fand Landwirt Hartmut Detmering am Samstagvormittag auf seiner Weide, am Rande des Neubaugebiets Auenland. Beide hatten deutliche Bissspuren am Hals - die Innereien zum Teil herausgerissen. Hatte ein Wolf die Tiere getötet? Wolfsberater Helge Stummeyer untersuchte die Schafe noch am selben Tag. „Sie wurden definitiv gerissen, entweder von einem Hund oder einem Wolf“, sagt der Experte im Gespräch mit der NZ. Ein eindeutiges Ergebnis soll es nach Analyse der DNA-Proben geben. Doch bis dieses vorliegt, dauert es noch vier bis sechs Wochen.

Verärgert ist der Landwirt, nicht nur weil ihm zwei seiner Schafe genommen wurden. Die Kadaver musste er über das Wochenende in seiner Scheune lagern, dann selbst entsorgen. Die Herde steht auf einer Weide mit 1,5 Hektar Fläche, umzäunt von einem einfachen Weidezaun. Damit hält er jedoch nicht den nötigen „wolfsabweisenden Grundschutz“ ein, um voll entschädigt zu werden. Laut der Richtlinie Wolf müssen die Tiere durch einen mindestens 90 Zentimeter hohen elektrisch geladenen Netzgeflecht- oder Litzenzaun geschützt werden, der über einen Untergrabeschutz verfügt. Alternativ sind Maschendrahtzäune oder Knotengeflechte mit mindestens 120 Zentimetern Höhe zulässig. Zirka 300 Euro an Verlusten muss Detmering nun hinnehmen. Er vermutet, dass der Übeltäter - sei es Wolf oder Hund - schon länger sein Unwesen in der Gegend treibt. „Es gab in letzter Zeit sehr viele Verlammungen“, sagt der Landwirt. Ein Zeichen dafür, dass die Schafe hohem Stress ausgesetzt waren.

Bevor er eine Konsequenz zieht, will Detmering nun erst einmal abwarten, bis die Ergebnisse der DNA-Proben vorliegen. Falls sich der Wolf tatsächlich in der Gegend ausbreitet, überlege er gar, die Schafhaltung an dem Standort nicht länger fortzuführen.

