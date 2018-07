Schaffen wir das? 250 Neustädter im Kimono zur NDR-Sommerparty

Die Stadtwette steht - am kommenden Samstag wird gefeiert

Hoffen auf zahlreiche Unterstützer: Bürgermeister Uwe Sternbeck bei der Verkündung der Stadtwette und Citymanagerin Jana Schadwinkel, die schon das richtige Outfit gefunden hat. Fotos: Gade-Schniete/r.

Neustadt (dgs). Die Spannung steigt: Knapp 50 Neustädter, allen voran Bürgermeister Uwe Sternbeck, hatten sich am Montagmorgen auf dem Kirchplatz eingefunden, um die Stadtwette für die NDR Niedersachsen Sommertour entgegenzunehmen. Und das ist sie: Passend zum Hit „Big in Japan“ von Alphaville müssen mindestens 250 Neustädter im japanischen Outfit am kommenden Samstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr vor der Bühne auf dem Schützenplatz stehen - hinter sich die Kulisse eines Kirschblütenfestes. Gewonnen ist die Wette, wenn alle gemeinsam und mit musikalischer Unterstützung den Refrain von „Big in Japan“ singen.

Die Ideenschmiede läuft auf Hochtouren. Bereits am Montag- und Dienstagabend haben sich fleißige Unterstützer getroffen und viele Kirschblüten für die Kulisse gebastelt. Inzwischen sind sogar die örtlichen Altenheime in die Bastelarbeiten eingebunden. „Wir benötigen noch jede Menge Material, vorzugsweise rosarote Bastelpappe, aber auch Pappteller für Reishüte und und und … vor allem tatkräftige Unterstützer“, sagt Jana Schadwinkel von der Wirtschaftsförderung. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen. „Mein Schreibtisch quillt schon über“, berichtet sie. Bis zum Freitag treffen sich interessierte Unterstützer an jedem Abend um 18.30 Uhr auf dem Kirchplatz oder im Liebfrauen-Gemeindehaus. „Jeder ist willkommen“, so Schadwinkel. Weitere Informationen erteilt sie unter Telefon 05032/9670236 oder 01525/1480680.

Auch die Waldbühne in Otternhagen hat bereits in ihrem Fundus gestöbert. Für die Kostümierung gilt: Mindestens drei Teile gehören dazu, wie Kimonos, Seidenumhänge, Perücken oder einfache Essstäbchen ins Haar gesteckt. „Es kommt auf Fantasie und Kreativität an, nicht auf Perfektion“, erläutert Schadwinkel. Wenn dann alles geklappt hat mit der Wette, steht gegen 21.20 Uhr Alphaville auf der Bühne. Songs wie „Big In Japan“, „Forever Young“ und „Sounds Like A Melody“ haben die Band Mitte der achtziger Jahre weltweit bekannt gemacht. Als weitere Live-Band rocken The Smashing Piccadillys den Schützenplatz. Partyhits gibt es außerdem von DJ Hendrik Treuse.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Gastronomie auf dem Veranstaltungsgelände öffnet um 17 Uhr, um 18 Uhr startet die Bühnenmoderation und um 19.30 Uhr wird die Stadtwette präsentiert.

Ausgabe-Nr. 2328 vom 25.07.2018