Geballte Manneskraft trifft auf weiblichen Charme

Waldbühne präsentiert „Drei Kerle und ein halber“

Seit März proben die Darsteller für ihr neues Stück. Insgesamt elf Vorführungen wird es geben, den Auftakt macht die Premiere am Samstag, 4. August.

Otternhagen (cck). Jeden Mittwoch treffen sie sich zur Probe. Das neue Stück „Drei Kerle und ein halber“ soll bis zur Premiere am 4. August sitzen. Die jungen Darsteller orientierten sich zwar an der Komödie von Jürgen Hörner, doch fügen sie auch eigene Inhalte und Interpretationen hinzu - und geben dem Stück so eine ganz persönliche Note.

Etwas irritiert ist Theresa Gläser alias Alexandra, als sie das Wohnzimmer der dreiköpfigen Männer-Wohngemeinschaft (WG) betritt. Überall liegen leere Bierflaschen und Essensreste herum. „Habt ihr gerade eine Party gefeiert?“, fragt sie in die Runde. Ein Zimmer in der WG wurde gerade frei. Doch muss die junge Frau schnell feststellen, dass weiblicher Neuzugang unerwünscht ist. Das macht auch die Hauswirtin Frau Bruddler, verkörpert durch Astrid Lange deutlich. Ganz anders sieht das der Möchtegern-Macho Mickey (Mathias Casselt). Er hat ein Auge auf Alexandra geworfen. So will der selbsterkorene Frauenschwarm sein „Exklusivrecht als Zuchtbulle“ geltend machen. Doch keine Chance - die WG soll reine Männersache bleiben, um Problemen mit den Frauen zu entgehen.

Doch so schnell lässt sich Alexandra nicht abschütteln: Kurzer Hand stellt sie sich noch einmal vor, doch dann verkleidet in Männer-Klamotten. So wird aus Alexandra Alex. Schnell ist sich die Dreier-WG, der vollschlanke Olli (Felix Futtermenger), der brave Hansi (Florian Behnsen), auch Bubi genannt und Mickey einig: Mit Alex haben sie den richtigen Mitbewohner gefunden. Doch verguckt sich Mickeys Noch-Ehefrau Vera (Xanthi Spyridon) in den Neuzugang, was ihrem Ex so gar nicht gefällt. Dabei will sie ihn doch nur eifersüchtig machen!

Insgesamt wirken 15 Mitglieder der Waldbühne - inklusive Maske, Bühnenbau und Technik an dem Stück mit. Kevin Wucherpfennig und Felix Futtermenger, sonst als Darsteller auf der Bühne bekannt, führen gemeinsam Regie. „Das ist schon etwas ganz Anderes“, stellt Wucherpfennig fest. Trotzdem ließ er sich gern auf die neue Aufgabe ein. Das Stück passten sie ihrer eigenen Zielgruppe, alle Darsteller sind um die 20, an. „Eigentlich haben die Rollen feste Berufe, wir machten daraus eine jugendliche Chaos-WG“, so der 23-Jährige.

Die Requisiten, zum Beispiel Sofa, Tisch und Stühle, wurden zum Teil gespendet, die Küche kauften sie bei Ebay. „Alles kommt in unseren Fundus und kann bestimmt für das ein oder andere Stück wieder gebraucht werden“, verrät der junge Regisseur. Die Besonderheit: Die Rollen sind allesamt doppelt besetzt. Im Verein gibt es viele junge Mitglieder, die großen Spaß am Theaterspiel haben. „Ich hoffe so konnten wir jedem gerecht werden“, sagt Wucherpfennig. Karten für die Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.waldbuehne-otternhagen.de sowie unter Telefon 05032/939903, beim Famila-Markt, Rudolf-Diesel-Ring 30, sowie in der Buchhandlung Biermann, Wunstorfer Straße 4.

