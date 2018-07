Starke Trockenheit schmälert die Erträge

Thorsten Klingemann rechnet mit Verlusten bis zu 50 Prozent

Wachsen auf dem hinteren Teil noch gesunde Getreidepflanzen, ist der vordere Teil komplett vertrocknet. Zirka 300 Tonnen weniger wird Klingemann dieses Jahr ernten. Fotos: Krämer

Averhoy (cck). „Das ist ein Einschnitt, den es lange nicht gab“, schildert Landwirt Thorsten Klingemann die prekäre Lage. Die starke Trockenheit in Kombination mit extremer Hitze geht deutlich zu Lasten der Erträge. Er rechnet mit Verlusten von bis zu 50 Prozent. Ein Rückschlag, der an die Existenz gehen kann.

Der Familienbetrieb konzentriert sich ausschließlich auf den Ackerbau. Gemeinsam mit seinem Vater und Schwiegervater bestellt Klingemann 126 Hektar Land. Seit Juni ist Erntezeit, erst am Mittwoch fuhr der 47-Jährige wieder mit dem Drescher aufs Feld. Das Bild, dass sich ihm zeigte, war mehr als erschreckend. Ein großer Teil der Flächen ist vertrocknet. „Alle Kulturen haben einfach zu wenig Wasser bekommen“, sagt er. Normalerweise hätte es in der ersten Jahreshälfte 300 Millimeter Niederschlag geben müssen, bestenfalls 50 Millimeter pro Monat. Doch waren es bislang nur 199 Millimeter. Zusätzlich ist der Mai nach Daten des Deutschen Wetterdienstes meteorologisch in Rekorddimensionen vorgestoßen. Die Konsequenz: Die Getreidepflanzen bilden weniger Seitentriebe, reduzieren die Anlage von Ähren und Körnern, wodurch zum Teil große kahle Stellen auf den Feldern zu sehen sind. „Du hast Ecken da drin, da ist ein absoluter Totalausfall“, schildert der Landwirt. Es fehlt einfach der Regen.

Zwar ist die Ernte bis dato noch nicht abgeschlossen, doch prognostiziert Klingemann schon jetzt erhebliche Einbußen der Erträge - und das bei allen Kulturen. Bis jetzt erntete er 4,4 Tonnen Gerste pro Hektar. Im Vergleich dazu: 2017, wiederum ein sehr verregnetes Jahr, waren es 6,5 Tonnen pro Hektar. Mit noch höheren Einbußen rechnet er bei den Kulturen Weizen, Roggen und Tridicale. „Schlagbezogen sind es mit Sicherheit bis zu 50 Prozent“, schätzt er.

Bleibt es weiter so trocken, fällt auch die Maisernte erheblich geringer aus. Klingemann zeigt, dass sich die Blätter bereits einrollen, ein deutliches Zeichen, dass zu wenig Wasser vorhanden ist. „Bislang war das immer unsere Lebensversicherung“, sagt er. Bleibe die Maisernte aus, können die Rückschläge kaum noch kompensiert werden. Zum Ausgleich hoffen die Landwirte auf steigende Preise.

Laut dem Landvolk Niedersachsen sind bei vielen Bauern die finanziellen Reserven nach den schlechten zwei Vorjahren erschöpft. Deshalb fordern der Verband die Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast dazu auf, alle Weichen zu stellen, dass die Agrarprämien so frühzeitig wie möglich gut geschrieben werden können. So könnte wenigstens finanziellen Verpflichtungen, wie Pachtzahlungen sowie der Finanzierung von Saatgut nachgekommen werden.

