Der Weg in die schrankenlose Zukunft

Neustadt (r/dgs). Für viele Verkehrsteilnehmer sind sie ein Dauerärgernis - für die Bahn ein Sicherheitsrisiko: Die sieben höhengleichen Bahnübergänge im Neustädter Land. Bis zu 14 Stunden täglich sind sie geschlossen. Und diese Zeitspanne dürfte sich noch erhöhen, wenn das Großvorhaben „Alpha-E“ umgesetzt wird und noch deutlich mehr Güterzüge rollen.

Die Stadtverwaltung arbeitet nicht zuletzt deshalb mit Hochdruck daran, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf den Weg in eine schrankenlose Zukunft zu machen. So war Bürgermeister Uwe Sternbeck gemeinsam mit dem städtischen Fachbereichsleiter Infrastruktur, Jörg Homeier, und Christoph Neißner vom städtischen Fachdienst Tiefbau jetzt im niedersächsischen Verkehrsministerium, um über die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge zu sprechen.

„Im Gespräch ist deutlich geworden, dass Neustadt nicht oft genug darauf hinweisen kann, dass wir von Einschränkungen durch den überörtlichen Bahnverkehr besonders betroffen sind“, sagt Sternbeck. Fast keine andere Stadt habe so viele höhengleiche Bahnkreuzungen. Und nur selten seien andernorts die Schranken so lange am Tag geschlossen. Schon jetzt rollen täglich fast 300 Züge durch die Siedlungsgebiete von Borstel, Eilvese, Empede, Neustadt und Poggenhagen - Tendenz steigend.

Sternbeck nimmt mit Blick auf diese Situation die Beteiligten in die Pflicht: „Bahn und Bund müssen dringend etwas tun, damit diese prekären Verkehrsverhältnisse besser werden“, sagt er. Denn eines ist klar: Ohne die Unterstützung und das Zutun übergeordneter Behörden und der Bahn wird die Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge im Stadtgebiet ein Wunschdenken bleiben - aus eigener Kraft und mit den eigenen finanziellen Möglichkeiten sind solche arbeits- und zeitintensiven sowie kostspieligen Projekte nicht umsetzbar.

Der Bürgermeister hat im Gespräch im Ministerium aber auch deutlich gemacht, dass die Stadtverwaltung nach wie vor bereit ist, die Aufhebungsprojekte für die Bahnübergänge im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen und sogar in Vorleistung zu gehen. „Durch eigene Vorbereitungen und Planungsaktivitäten will die Stadt dabei helfen, das große Ziel zu erreichen“, sagt Sternbeck. Bei einigen Bahnübergängen sind die Planungen in den zurückliegenden Monaten, nicht zuletzt durch das Zutun der Stadt, bereits weit fortgeschritten.

Poggenhagen: Die beiden höhengleichen Bahnübergänge an der Fliegerstraße/Bahnhofsstraße (Kreisstraße 336) und an der Moordorfer Straße (Bundesstraße 442) sollen voraussichtlich durch ein neues Brückenbauwerk ersetzt werden. Ein zusätzlicher Fußgänger- und Radfahrertrog im Zuge der Fliegerstraße/Bahnhofsstraße ist vorgesehen. Die das Projekt begleitende Planungsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der Stadt Neustadt, der Region Hannover, der DB Netz AG, Vertretern des Landes Niedersachsen und der Planungsgesellschaft Sweco, soll zum Jahresende die Vorzugsvariante mit Kostenschätzung und den Entwurf einer Kreuzungsvereinbarung mit Kostenaufteilung abgeschlossen haben. Das Planfeststellungsverfahren ist für 2019 vorgesehen. Die Ausführungsplanung und EU-weite Ausschreibung sind für 2020 terminiert. Die bauliche Umsetzung soll ab 2021 erfolgen.

Siemensstraße (Kernstadt): Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat den Fachdienst Tiefbau damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur Aufhebung dieses zu erstellen. Die Siemensstraße ist eine Gemeindestraße, zuständiger Straßenbaulastträger ist damit die Stadt. Die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie laufen bereits.

Nienburger Straße (Kernstadt): Der Bahnübergang ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der direkt anschließenden Wohnbebauung aus technischer Sicht schwer aufzuheben. Weder ein Brücken-, noch ein Trogbauwerk ist hier ohne großräumigen Eingriff in die Wohnbebauung möglich.

Himmelreich: Der Bahnübergang an der Landesstraße 192 könnte im Zuge des Neubaus der B6-Anschlussstelle durch ein zusätzliches Brückenbauwerk über die Gleisanlage aufgehoben werden. Hierzu gibt es bereits Gespräche mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) und der DB Netz AG mit dem Ziel, eine gemeinsame Planungsvereinbarung zu entwerfen.

Eilvese: Dieser Bahnübergang der Landesstraße 360 könnte aufgrund eines vorhandenen Trogbauwerkes am Balschenweg und der nicht weit entfernten Anschlussstelle Himmelreich ersatzlos aufgegeben werden. Zu berücksichtigen wären hier lediglich die Bahnkunden am Haltepunkt Eilvese. Für diese muss gewährleistet werden, dass sie auch weiterhin die Bahnsteige in beide Fahrtrichtungen fußläufig erreichen können. Dies könnte durch Verschiebung des Haltepunktes an das vorhandene Trogbauwerk erreicht werden.

Dieser höhengleiche Bahnübergang verbindet lediglich zwei Wirtschaftswege des Realverbandes Borstel. Es laufen bereits Gespräche zwischen Stadt, DB und Realverband.

