Der Standortvergleich bleibt schwierig

Stadt startet Info-Kampagne zum Bürgerentscheid

Suchen das Gespräch mit den Bürgern und wollen für ihre Standpunkte werben (v.li.): Wilhelm Wesemann, Magdalena Rozanska, Dominic Herbst, Uwe Sternbeck, Raimar Riedemann und Peter Hake. Foto: Tautenhahn vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tau). Zum allerersten Mal in dieser Stadt werden die Bürger am 19. August zu einem Bürgerentscheid aufgerufen. Alle Wahlberechtigten im Alter ab 16 Jahren können darüber abzustimmen, ob der Ratsbeschluss von 2013 zum Neubau eines Rathauses in der Innenstadt gekippt werden soll, um stattdessen den bestehenden Verwaltungssitz an der Nienburger Straße umzubauen. Mit einer Öffentlichkeitskampagne will die Stadtverwaltung über den Bürgerentscheid informieren, der möglich wurde, nachdem das Verwaltungsgericht im Juni das Bürgerbegehren aus dem Jahr 2016 doch für zulässig erklärte.

Kern der Kampagne ist ein Flyer, der alle notwendigen Informationen in kompakter Form enthält. Darin befindet sich auch der Abstimmungstext aus dem Bürgerbegehren, der unverändert Grundlage des Bürgerentscheids sein wird. Demnach müssen die Wahlberechtigten mit „Nein“ stimmen, wenn sie den bislang geplanten Rathausneubau in der Innenstadt befürworten. Eine einfache Mehrheit würde genügen, wenn sich mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten, derzeit wären das 7250 Wähler, an der Abstimmung beteiligen. So viele Stimmen werden auch für das Bestehenbleiben des Plans für das Rathaus an der Marktstraße Süd benötigt. Ergänzt wird der Flyer um Informationen auf der Homepage der Stadt sowie in den Social Media Kanälen. Darüber hinaus wird es zusätzliche Veranstaltungen und Infostände geben (Termine stehen unten).

Ein Standortvergleich soll Klarheit schaffen. Allerdings werden sich nicht alle Fragen eindeutig beantworten lassen, wie die Verwaltung selbst einräumt. Während die Kosten für den Neubau in der Innenstadt auf rund 27 Millionen Euro beziffert werden, wovon zirka 23 Millionen Euro allein für das Rathaus nötig sind, gibt es für den Umbau des alten Standortes nach wie vor keine belastbaren Zahlen. Bürgermeister Uwe Sternbeck geht allerdings auf mehrmalige Nachfrage davon aus, dass sich die Summe in ähnlicher Höhe bewegen würde.

Der Fraktionssprecher der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke, Dominic Herbst, zeigte sich überrascht von der Aussage und wünscht sich in diesem Punkt genauere Angaben der Stadt. Überhaupt müsse der Standortvergleich fair dargestellt werden. Der Flyer lasse aus seiner Sicht dagegen schon eine Tendenz zugunsten des Neubaus erkennen, kritisierte Herbst.

Dass der Ausbau des Verwaltungssitzes an der Nienburger Straße grundsätzlich möglich sei, werde genannt, entgegnete Sternbeck. Er fürchtet dennoch deutliche Mehrausgaben bei einer Sanierung des Altbestandes und verwies auf die sprichwörtliche „Katze im Sack“. Daher sei es sinnvoller, die einmalige Chance zu nutzen, um die Innenstadt jetzt zu entwickeln und das Rathaus dort zu platzieren, wo es nach Meinung vieler hingehöre. So könne voraussichtlich im Oktober mit der Ausschreibung begonnen werden. Bei erfolgreichem Bürgerentscheid müssten die Planungen hingegen von Neuem beginnen. Eine Ausschreibung wäre dann frühestens im Jahr 2020 möglich, so Sternbeck.

Der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann wies Vorwürfe zurück, der Neubau würde mit Gewalt umgesetzt. So erinnerte der CDU-Politiker an den Wahlkampf 2016 und die klare Positionierung der Parteien zur Standortfrage. Der Wähler habe bei der Zusammensetzung des Rates damit schon eine Entscheidung getroffen, so Wesemann. Er warnte davor, weitere Zeit zu verlieren, was das Projekt Rathaus im Ergebnis nur noch teurer werden lasse. Allein in den letzten Jahren seien die Baukosten um 40 Prozent gestiegen, so Wesemann.

Die UWG-Fraktion lehnt den Neubau in der Innenstadt weiterhin ab. Der jetzige Standort liege genau da, wo auch die deutlichste Entwicklung von neuen Wohngebieten stattgefunden habe, so Peter Hake. Er begrüßt daher den Bürgerentscheid und spricht von einer Geschichtsstunde der Demokratie.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2327 vom 18.07.2018