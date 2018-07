Blaualgen: Eine tödliche Plage breitet sich aus

Holger Machulla vom Angelsportverein mahnt zur Vorsicht



Badeverbot am Kiesteich: Blaualgen wurden im Wasser nachgewiesen. Holger Machulla vom ASV Neustadt handelte sofort und stellte entsprechende Hinweisschilder auf.

Bordenau (cck). Sommerzeit ist Badezeit. Während es für viele ins Schwimmbad geht, zieht es Naturfreunde lieber zu Badeseen, wie dem Franzsee in Armedorf, der Weißen Düne in Mardorf oder den Kiesteichen in Bordenau und Metel. Doch mahnen Experten zur Vorsicht: Werden die Temperaturen wärmer, ist auch das Risiko höher, dass sich Blaualgen auf den Gewässern ausbreiten. Werden die giftigen Bakterien verschluckt, ist mit Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot zu rechnen. Für Kinder und Haustiere können sie gar tödlich sein.

Erst am vergangenen Donnerstag stellte Holger Machulla, erster Vorsitzender des Angelsportvereins (ASV) Neustadt, Warnschilder auf: Am Kiesteich in Bordenau herrscht ab sofort Badeverbot. Dieser zählt zu einem von 24 Badegewässern, die von der Region Hannover überwacht werden. In der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September nehmen Hygieneinspektoren alle vier Wochen Proben, um das Wasser zu prüfen.

„Die letzten lieferten eindeutige Ergebnisse“, sagt er. In dem Badesee wurden Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt, nachgewiesen. Für Machulla eine Nachricht, mit der er fast schon gerechnet hat. „Das Problem gibt es hier fast jedes Jahr“, sagt er. Besonders in nährstoffreichen Gewässern kann es bei warmen Wetter schnell zur Ausbreitung kommen. „Eine Möglichkeit dem vorzubeugen gibt es nicht“, sagt der Vorsitzende. Nicht nur für Badegäste können die Bakterien gefährlich werden: „Auch Hundebesitzer sollten ihre Tiere nicht einfach aus den Gewässern trinken lassen“, betont Machulla. Schon oft habe er gehört, dass Haustiere daran gestorben sind. Zu erkennen sind Blaualgen an einer grünlich-trüben Färbung des Wassers. Auch können sich am Uferrand Schlieren bilden (siehe Foto).

