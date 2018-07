Landpartie am Schloss geht in die zweite Runde

Veranstalter Rainer Timpe freut sich über hohe Besucherzahlen



Neustadt (cck). Tausende Besucher tummelten sich am Wochenende auf dem Gelände rund um Schloss Landestrost. Zum zweiten Mal richtete Veranstalter Rainer Timpe dort die Landpartie, eine dreitägige Erlebnis- und Verkaufsausstellung für Wohnen, Garten und Freizeit, aus. Zufrieden war er am Sonntag mit dem Verlauf der Veranstaltung - und die Besucher auch.

Bärbel und Gerhard Koch aus Petershagen besuchten die Landpartie zum ersten Mal. Gekauft hatten sie am Samstagvormittag bereits einige Blumen und eine fair gehandelte Tasche. „Besonders gut gefällt uns, dass es hier so schön weitläufig ist“, sagte Bärbel Koch. Also drehten sie noch eine zweite Runde. Ulla und Holger Schimmer aus Rodenberg gefielen vor allem die Dekorationselemente für den Garten. „Besonders die aus Holz“, betonte Ulla Schimmer. „Da würde ich am liebsten alles mitnehmen.“

Rund 120 Aussteller boten ihre Waren im Schloss selbst und auf dem Gelände an, darunter Gartenmöbel- und Accessoires, Möbel, Antikes, Öfen, Blumen, Kräuter, Hüte und Geschenkartikel. „Walking Acts“ und musikalische Darbietungen, unter anderem vom Künstlerduo „Panama Red“ und der „kleinen Dorfkapelle“, komplettierten das Programm.

Neu hinzugekommen war in diesem Jahr die Leutnantswiese als Ausstellungsfläche. Anfangs hatten einige Aussteller „leichte Bauchschmerzen“ dort von den Besuchern weniger beachtet zu werden, doch stellte sich die zusätzliche Fläche rückblickend als Gewinn heraus, wie Timpe im Gespräch mit der NZ betonte. Gehofft hatte er auf ähnliche Besucherzahlen wie im Vorjahr - 12.000 waren es insgesamt. Diese wurden mit zirka 13.000 verkauften Karten sogar noch übertroffen. „Aus meiner Sicht ist alles bestens gelaufen“, sagte er. Auch 2019 will er die Landpartie wieder nach Neustadt bringen. Erweitern werden soll dann vor allem das gastronomische Angebot - auch auf den äußeren Ausstellungsflächen.

