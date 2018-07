Pünktlich zum Dienstantritt kommt auch der neue Inkubator

Dr. Axel Teichmann jetzt Chefarzt der Kinderklinik

Der neue Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Axel Teichmann, und die Bereichsleiterin Pflege, Franziska Eichmann, mit dem neuen Inkubator, an dem jetzt Ärzte und Pflegekräfte für den Einsatz geschult werden.

Neustadt (dgs). Pünktlich zum offiziellen Antritt von Dr. Axel Teichmann als Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin im Neustädter Krankenhaus ist auch der neue transportable Inkubator da. „Eine gute Investition in die Zukunft“ ist Teichmann überzeugt.

„Aus umliegenden Geburtskliniken werden immer wieder Neugeborene ins Klinikum Neustadt überwiesen. Unsere Früh- und Neugeborenenintensiveinheit ist dabei für Frühgeborene ab der 32. Woche ausgelegt“, erläutert Teichmann. Das Geburtsgewicht sollte 1.500 Gramm betragen. Es komme aber vor, dass Neugeborene, deren Gesundheitszustand sich nach der Geburt rapide verschlechtere, trotz aller Vorsorge in Spezialkliniken wie die Medizinische Hochschule oder das Kinderkrankenhaus Auf der Bult verlegt werden müssten. Teichmann nennt als Gründe einen angeborenen Herzfehler oder Infektionen. 90.000 Euro hat sich das Klinikum die Anschaffung des Inkubators kosten lassen. In seinen Einzugsbereich fallen die Geburtsabteilungen in Gehrden und Großburgwedel, aber auch Nienburg. Modernste Infusionspumpen, Monitoring-Systeme, Absaug- und Beatmungsgeräte sowie ein Sauerstoff-und Druckluftsystem stellen die medizinische Versorgung während des Transports in ein anderes Krankenhaus sicher.

Teichmann war bereits zwölf Jahre als leitender Oberarzt in der Neustädter Kinderklinik tätig. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Teichmann einen so erfahrenen Spezialisten jetzt auch in der chefärztlichen Führungsverantwortung bei uns haben, erklärt Professor Dr. Michael Fantini, Geschäftsführender und Ärztlicher Direktor am Klinikum. Der 55-jährige Chefarzt arbeitet im Team mit drei Oberärzten und sechs Assistenzärzten. Zusammen mit 16 Pflegekräften können sie bis zu 24 kleine Patienten versorgen, acht davon auf der Neugeborenen-Intensivstation direkt gegenüber der Geburtshilfe. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2.000 Kinder in der Klinik behandelt. Teichmann will mit weiteren Angeboten die Kinderklinik vor Ort zukunftssicher machen. Der Fokus liegt dabei auf chronisch kranken Kindern und der Palliativmedizin.

