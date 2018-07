Der Bäcker zeigt wie es geht

Kinder machen Brot, Butter und Konfitüre selbst

Stolz zeigen die Nachwuchsbäcker am Mittwochnachmittag ihr fertiges, selbstgemachtes Frühstück. Die Aktion ist Teil des Ferienpasses der über die Ferien von der Jugendpflege angeboten wird. Foto: Krämer

Poggenhagen (cck). Seit halb elf sind die Kinder im Jugendhaus am Werkeln, schließlich haben sie sich eine Menge vorgenommen. Gegen Nachmittag sollen ihre eigenen Brote, Butter und Konfitüre fertig sein und gemeinsam verspeist werden. Aber was kommt eigentlich in den Teig, damit daraus ein fertiges Brot entsteht? Wie macht man überhaupt Konfitüre? Diese Fragen beantwortet ihnen der Bäcker- und Konditormeister Erwin Diekmann.

Doch bevor es ans Backen geht, sollen sie erst einmal die Rohstoffe kennenlernen. „Wir haben verschiedene Getreidesorten da, die wir den Kindern zeigen können“, sagt die ehrenamtliche Betreuerin Tammy Nitschke. Auch frische Milch vom Bauern wurde einen Tag zuvor geholt. Im Vergleich zeigt Diekmann den Kindern das jeweilige Fertigprodukt. „Sie sollen wissen wo die Rohstoffe herkommen“, betont der 48-Jährige.

Verdutzt sind die meisten, als der Bäcker eine Butterschleuder hervorholt. „Damit machen wir jetzt aus Rohmilch Butter“, erklärt Diekmann. Schon dürfen sich die ersten Kinder an dem Gerät austesten.

Der 9-jährige Matteo versucht es zuerst. Im Gegensatz zu den anderen hat er sich schön öfter im Backen versucht. „Mein Papa ist auch Bäcker“, sagt er. Nach und nach wagen sich auch die Mädchen heran. Insgesamt gibt es sieben männliche und fünf weibliche Teilnehmer. Nach wenigen Minuten hat sich die Butter abgesetzt und kann in klarem Wasser gewaschen werden. Diekmann erzählt, dass das restliche Wasser früher nicht etwa weggeschüttet, sondern den Schweinen gegeben wurde - so wurde alles wiederverwertet.

Die letzten Brote aus dem Ofen geholt, können die jungen Bäcker pünktlich ihre selbstgemachten Speisen probieren und auch noch reichlich für ihre Eltern und Freunde mit nach Hause nehmen.

