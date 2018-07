Den Zeitdieben keine Chance geben

Die Autorin Christine E. Hoffmann ist schon viel rumgekommen und präsentiert lebhaft ihr neues Buch in der Redaktion der Neustädter Zeitung.

Neustadt (jh). „Wir wollten eigentlich nur Obstabfälle wegbringen und dachten uns, Mensch das lässt sich doch mit der Neueröffnung eines Sonderpostenmarktes verbinden. Was meinem Mann und mir da in der „Mutter aller Warteschlange“ - der Supermarktkasse - passiert ist, da war mir klar, darüber muss ich mein nächstes Buch schreiben“, so die Autorin Christine E. Hoffmann aus Wunstorf zu ihrem neuen Buch „Den Zeitdieben ein Schnippchen schlagen. Gebrauchsanweisung für Warteschlangen.

Jede lustige Episode endet mit einem Tipp wie die Leser zu Zeitgewinnern werden können. Alltagssituationen sind im Stau stehen, einen Parkplatz suchen oder dass am Hörer Musik dudelt bis endlich der richtige Ansprechpartner am Hörer ist. Eine ältere Dame, die sich mit ihrer Dose Hundefutter und den Worten „der arme kleine Hund braucht dringend sein Fressen“ an drei wartenden Einkäufern vorbei mogelte, animierte Hoffmann zum Selbstversuch. Sie hat sich jedoch im Anschluss immer versöhnlich gezeigt und ist nach dem Vordrängeln nicht einfach gegangen, wie die meisten Leute. Die Erkenntnis: „So lange ich eine Entschuldigung habe, ein noch so schwaches Argument, komme ich damit durch und wenn es nur ein kurzes ‚Ich muss nur noch eben zahlen‘ ist“, so Hoffmann. Es gibt aber auch Zeitdiebe, die gerne in Kauf genommen werden, die digitalen Zeitdiebe. Youtube, Facebook und WhatsApp. Wir leben aus zweiter Hand, warten auf „Likes“. „Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Menschen eine unverfälschte, direkte, persönliche Reaktion nicht mehr aushalten.“ Dabei könne man laut Hoffmann das Warten im Supermarkt doch sogar viel besser für die Partnersuche nutzen, da merke man doch ob eine Sympathie da ist, man den Menschen riechen kann und der Blick in den Einkaufswagen könne auch helfen.

Sie tritt gerne mit Menschen in Kontakt. Lange Zeit lebte die gebürtige Thüringerin in der Nähe des Poggenhagener Fliegerhorsts, da ihr Mann als Soldat arbeitete, boten die vielen Reisen immer Stoff für Reisebroschüren, -berichte und ihre drei bisher erschienenen Bücher. Das war so abgesprochen, die Ehe und das Berufsleben ihres Mannes gingen vor und so hatte die gelernte Verwaltungsfachangestellte die Freiheit über ehrenamtliche Tätigkeiten der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Über die Landfrauen kam sie zur Politik und arbeitete sich im Landes- und Bundesverband für Gesundheitsförderung, dem Kneipp-Bund, ganz nach oben. „Meine Mutter leitete ein Sägewerk und hat uns immer das Gefühl gegeben Frauen können das gleiche erreichen, wie Männer, sie müssen sich nur trauen ihre Talente zu entdecken.“

Ihr erstes Buch zum Thema Schlaflosigkeit ist das erste aus Sicht einer Betroffenen. Es sind weitere Werke geplant, das nächste Buch wird aber kein Sachbuch werden „da ist etwas, was schon lange in meinem Unterbewusstsein schlummert, ich glaube darauf sollte man viel öfter hören“, sagt die Autorin mit funkelnden Augen, denn Schreibblockaden kennt sie nicht.

