Kaputt aber glücklich: 120 Konfirmanden erreichen ihr Ziel in Wagrain

Endlich geschafft: Heute Vormittag erreichten die Konfirmanden, Teamer und Hauptamtlichen nach zwölf Stunden Fahrt ihr Ziel im Salzburger Land. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). Nach zwölf Stunden Fahrt erreichten sie heute Vormittag ihr Ziel. Insgesamt machten sich 120 Konfirmanden, 57 Teamer und sieben Hauptamtliche mit dem Bus auf den Weg ins österreichische Wagrain. Damit startete das diesjährige Konfirmandenferienseminar (KFS) des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf.

In den kommenden eineinhalb Wochen erwartet die Teilnehmer ein buntes Programm. Einen kleinen Vorgeschmack gibt Pastor Dr. Christoph Bruns: „Wir behandeln die Themen Taufe, Abendmahl und Gebet, dazu die Frage von Bibel und Naturwissenschaft, aber es gibt auch tolle Ausflüge.“ So wird es unter anderem einen Taufgottesdienst am Fluss sowie eine Bergwanderung mit Hüttenübernachtung geben. Auch eine Tour zu einem Wasserfall ist geplant. „Beim Wandern lernen, das geht einfach gut“, sagt der Pastor.

Seit 1999 wird das KFS von den Kirchengemeinden im Neustädter Land durchgeführt, für Bruns ist es bereits das 18. Mal, dass er die Veranstaltung begleiten darf. „Alle sind nach der langen Anfahrt etwas kaputt, aber genauso gespannt auf die nächsten Tage“, betont er. Zusätzlich zum Seminar findet zum ersten Mal eine parallele Jugendfreizeit mit 31 Teilnehmern statt. Die Freizeit mit dem Titel „Abendeuer Gott“ richtet sich an die im vergangenen Jahr konfirmierten Jugendlichen, die in der Jugendarbeit weitermachen wollen. Geleitet wird sie von vier jungen Erwachsenen, die früher selbst als Konfirmanden und Teamer auf dem KFS waren und sich jetzt einer neue Herausforderung stellen.

Zurück in die Heimat geht es für die insgesamt 215 Personen am Montag, 23. Juli. Doch was für die einen ein Abschied bedeutet, ist für andere erst der Anfang, denn dann reisen die Konfirmanden der Gemeinden aus dem nördlichen Kreis an.

