Auf- und Abfahrten ab Freitagabend dicht

Neustadt (r/cck). Im Zuge der Verstärkungsarbeiten an der Leinebrücke wird die Bundesstraße (B) 6 am Freitag, ab 22 Uhr voll gesperrt. Doch sind einige Auf- und Abfahrten bereits ein bis zwei Stunden zuvor nicht mehr passierbar.

Der Grund: Die benötigten Hinweistafeln, Wegweiser und Barken müssen nach und nach aufgestellt werden. Sämtliche Schilder gleichzeitig aufzustellen ist laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue logistisch nicht möglich.

Weiter wird die aktuell ausgeschaltete Ampel an der B6-Abfahrt Bordenau für die Zeit der beiden Wochenendvollsperrungen wieder in Betrieb genommen. „Somit ist es für die an dieser Stelle von der Bundesstraße geleiteten Verkehrsteilnehmer einfacher und sicherer, am Ende der Abfahrt als Linksabbieger in Richtung Neustadt zu kommen“, sagt Gleue. Aufgrund des hohen logistischen Aufwandes für die Inbetriebnahme bleibt diese auch während der Woche zwischen den beiden Wochenendsperrungen eingeschaltet. Die Anlage wird voraussichtlich am Donnerstag, 5. Juli, wieder in Betrieb genommen und bleibt dann durchgängig bis Montag, 16. Juli, eingeschaltet. Im Zuge der Bauarbeiten zur Verstärkung der Leinebrücke muss die B 6 zwischen der Anschlussstelle Neustadt/Mandelsloh (Leinstraße) und Neustadt/Otternhagen (Mecklenhorster Straße) in beiden Richtungen jeweils von Freitag, 6. Juli, 22 Uhr bis Montag, 9. Juli, 5 Uhr und von Freitag, 13. Juli, 22 Uhr bis Montag, 16. Juli, 5 Uhr voll gesperrt werden. Währenddessen wird der gesamte Verkehr über die LKW-Umleitung über Suttorf, Basse und Empede umgeleitet.

