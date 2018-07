B6-Baustelle - kein Ende in Sicht

Neustadt (dgs). Mit einer Vollsperrung der Bundesstraße 6 müssen die Neustädter am nächsten Wochenende leben. Dann fließt nicht nur der Schwerlastverkehr durch die Stadt und über die Dörfer, sondern der gesamte Umleitungsverkehr. Aber auch nach Abschluss der Verstärkungsarbeiten an der B6-Leinebrücke zum Jahreswechsel ist noch lange kein Ende der Bauarbeiten in Sicht, denn die eigentliche Grunderneuerung der vielbefahrenen Bundesstraße steht überhaupt erst bevor.

Wie Planer der Stadt in der Bauausschuss-Sitzung am Montag berichteten, werden in der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Nienburg derzeit neben der Leinequerung sieben weitere B6-Brücken im Stadtgebiet neu geplant. Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen an der Anschlussstelle Himmelreich. Da die B6-Fahrbahnen insgesamt verbreitert werden sollen, müssen auch die Brückenbauwerke eine größere Spannweite erhalten. Außerdem soll es neue Auffahrten mit entsprechenden Beschleunigungsstreifen geben. Die Stadt hofft, dass das Planfeststellungsverfahren im nächsten Jahr anläuft und der Ausbau in Himmelreich 2021 beginnt.

Besonderes Bonbon für Neustadt: Im Zuge der Erneuerung könnte auch der höhengleiche Bahnübergang Himmelreich wegfallen. In der Planung ist eine „Ostumgehung“ der Ortschaft hinter der Siedlung „Im Lehmstich“, die dort über die Bahngleise geführt wird und östlich der Bahnlinie auf die Straße „Am Weinberg“ und die Landstraße nach Eilvese stößt. Die Deutsche Bahn sei bereits in die Planung eingebunden, sagt der Verkehrskoordinator der Stadt, Benjamin Gleue. „Die sind froh über jeden Bahnübergang, der wegfällt“.

Noch handele es sich allerdings um „Wunschplanungen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Der zuständige Ortsbürgermeister Heiner Zieseniß und sein Stellvertreter Heinrich Dettmering mahnten eine Beteiligung des Ortsrates an. Die soll es ebenso geben wie Informationsveranstaltungen für die Bürger. Das würde aber wohl erst mit Beginn des Planfeststellungsverfahrens anlaufen, wie auch die notwendigen Grundstückskäufe, hieß es. Auch die Brücke an der Nordstraße steht auf dem Plan. Sie soll möglicherweise so aufgeweitet werden, dass sie als Umleitungsstrecke bei der B6-Brückenerneuerung dienen kann. Die neuen Brücken „Großer Weg“ und Leinstraße sollen breitere Radwege ermöglichen. Die Brücke Suttorfer Straße könnte so ausgebaut werden, dass eine zweite Zufahrt zum Gewerbegebiet Ost geschaffen wird. Dafür könnte die Unterführung am Ziegeleiberg wegen ihrer geringen Höhe entfallen.

Wann all diese Bauwerke realisiert werden, steht noch in den Sternen. Der Sanierungsstau ist landesweit groß, nur jede fünfte Brücke ist in Ordnung.

