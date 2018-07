Alternative Feldfrucht verlängert nicht nur die „Blütezeit“

Mohnanbau ist streng überwacht - Dudenser ist echter Pionier

Henning Dangers vor seinem fahrbaren Bienenstand, der direkt nach der Rapsblüte ins Mohnfeld wechselte.

Seinen Bienen bietet das einige Wochen mehr in einem üppigen Blütenmeer.

Die Blüten des auf Latein Papaver somniferum genannten Schlafmohns sind eine absolute Rarität auf Feldern in der weiteren Umgebung. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Dudensen (os). „Die Suche nach einer alternativen Anbaupflanze beschäftigt mich schon lange“, sagt Henning Dangers. Der Nebenerwerbslandwirt und Hobby-Imker hat jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen - und dabei seinen Bienenvölkern eine Verlängerung der „Blütezeit“ beschert.

Auf rund 1,5 Hektar nahe seinem Heimatort baut Dangers zum ersten Mal auf großer Fläche Mohn an. Vorher hat er „zwei bis drei Jahre recherchiert“ und 2017 letztlich den Antrag gestellt. Fachliche Unterstützung hat er bei der Universität Bonn gefunden, schließlich ist er in weiter Umgebung nach eigenem Wissen derzeit einziger Mohnanbauer. Seine Zulassung ist noch vorläufig, wird sie dauerhaft erteilt, möchte er die Flächen auf bis zu fünf Hektar erweitern.

Mohnanbau ist streng reglementiert, der Dudenser benötigte eine Zulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, bei der die Bundesopiumstelle angesiedelt ist. „Die Sorte ist genau festgelegt, ich muss Saatgutrechnungen einreichen und mögliche Diebstähle melden“, erklärt Dangers einen Teil der Auflagen. Die basieren auf der möglichen Opiumgewinnung.

Er hat schon einiges investiert, nicht nur Zeit. „In den kommenden fünf Jahren werde ich den Mohnanbau testen und hoffe, dass etwas dabei übrig bleibt“, so der gelernte Elektriker, der wie Generationen seiner Familie vor ihm nebenbei als Landwirt aktiv ist. Die Hoffnung auf etwas Gewinn ist so gering nicht, am Ende des ersten Jahres kalkuliert er mit einer Tonne Mohn. Maximal drei Kapseln bilden sich pro Pflanze, „bei trockenen Bedingungen wie hier aber eher nur ein oder zwei.“ Bis zu 40 Prozent Ölgehalt wird die Ernte haben, genau das ist auch sein Hauptziel. „Mohnöl eignet sich bestens für Salate, hat einen leicht nussigen Geschmack“, sagt Dangers. Vielleicht lässt sich auch etwas Mohn an Bäckereien verkaufen, darum hat er sich bisher aber noch nicht gekümmert.

Die Ernte erfolgt per Mähdrescher, „das wird der nächste Versuch.“ Der Dudenser wird dafür einen Lohnunternehmer anheuern, auch für den - bisher noch nicht gefundenen - Auftragnehmer dürfte die Arbeit eine Premiere sein. Auch für Henning Dangers ist alles, was er auf dem Versuchsfeld unternimmt Neuland. Mit Dünger testet er zunächst vorsichtig, Bio-Mohn lässt sich aber nicht produzieren. „Mohn verkrautet ohne Spritzen unheimlich schnell“, sagt der Landwirt bedauernd.

Egal, was für ihn bei der Erntevermarktung herauskommt, seine Bienen haben ganz sicher von der neuen Feldfrucht profitiert. Dangers hat 15 Wirtschaftsvölker, sechs davon sind auf einem landwirtschaftlichen Anhänger positioniert. „Der stand erst im Raps, anschließend habe ich ihn ins Mohnfeld gezogen“, erklärt Dangers. Die Blütezeit seiner neuen Pflanzen schließt sich direkt an die des Rapses an und verlängert damit die Phase, in der die Nutzinsekten ohne lange Suche direkt von Blüte zu Blüte fliegen können.

Frühestens nach dem Pressen wird Henning Dangers einen ersten Eindruck haben, wie sich seine Anbaualternative macht. „Das bleibt sicher ein Nischenprodukt, könnte aber lohnender sein als Getreide“, meint der Dudenser vorsichtig optimistisch.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2325 vom 04.07.2018