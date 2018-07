Standort Helstorf steht wieder in Frage

Unbefristete Weiterführung abgelehnt - Schulvorstand scheinbar uneins

Neustadt/Helstorf (os). Keine guten Nachrichten zum Start der Sommerferien: Im Juni hat die Landesschulbehörde (LSB) mitgeteilt, dass eine unbefristete Weiterführung der Außenstelle Helstorf nicht genehmigungsfähig ist. Die Zusammenlegung von Helstorf und Mandelsloh innerhalb eines Jahres hält die Stadtverwaltung aber nicht für realistisch. „Dabei ist von unserer Seite aus nicht nur der Aspekt Schule zu betrachten, sondern auch damit verbunden Busverkehre, Vereinssport, Kindertagesstätten und vieles mehr. Diese Punkte tragen wir nunmehr zusammen um einen realistischen Zeitplan aufzustellen, wie das gelingen kann“, erläutert der Erste Stadtrat Maic Schillack.

Genau das bezieht die LSB in ihre Entscheidung aber nicht mit ein, sondern entscheidet strikt mathematisch auf Grundlage des Schulgesetzes. „Acht Klassenräume werden laut Schülerprognose gebraucht, die sind an beiden Standorten vorhanden“, so Schillack im NZ-Gespräch.

Nach seinen Worten wird die Außenstelle seit 2016 im rechtsfreien Raum weitergeführt, jetzt läge immerhin eine Genehmigung vor - allerdings nur für ein Jahr. Das soll genutzt werden, um mit dem Schulvorstand, Ortsräten, aber auch den Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) und Sebastian Lechner (CDU) abzustimmen, wie es weitergehen soll. „Trotz der landesweiten Vorgabe keine Außenstellen mehr unbefristet zu führen, muss es das gemeinsame Ziel sein, eine Vereinigung in einem angemessenen Zeitraum basierend auf einer soliden Planung anzugehen“, sagt Schillack zu der Ankündigung der Behörde. Der Dezernent macht keinen Hehl daraus, dass er langfristig einen Standort anstrebt. Bis zum Ende des gerade angelaufenen Schulversuchs „Teilgebundene Ganztagsschule“ sollen aber beide Schulen erhalten bleiben. Das ist zumindest der kleinste gemeinsame Nenner mit Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU). Die sieht vorliegende Schülerprognosen als nicht ausreichende Grundlage für die jetzt vorliegende Entscheidung. „Wir haben doch auch Zuzug“, sagt sie. Bei nur einer Klasse mehr wäre die Entscheidung für einen Standort auch rechnerisch nicht mehr umsetzbar, zusätzliche Container an einem der Standorte lehnt Schillack ab.

Er setzt auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten, „um eine Zusammenlegung mit den geringstmöglichen Reibungsverlusten für die betroffenen Schülerinnen und Schüler durchführen zu können“.

Die CDU/SPD-Mehrheit im Rat hat aber immer klar gemacht, dass in der laufenden Legislaturperiode eine Schließung von Grundschulstandorten mit ihr nicht zu machen ist. Luft erwartet denn auch eine große Mehrheit, die einen fundierten Antrag auf Weiterführung der Außenstelle in Helstorf unterstützt.

Unterdessen scheint der Schulvorstand nicht einig über die weitere Planung. Fraglich ist zudem, ob Helstorfer Eltern in eine von der LSB geforderte Stellungnahme des Gremiums eingebunden waren. In einem Schreiben, das der NZ vorliegt, fordern sie Einsicht in ein Schreiben der Schule.

„Die gesamte Informationspolitik zu diesem Thema seitens der Schulleitung und des Schulträgers halten mehrere Schulvorstandsmitglieder für äußerst fragwürdig“, heißt es zudem. Der Schulvorstand sei erst drei Wochen nach Eingang des Bescheides bei der Stadt Neustadt informiert worden. „Welche Bedeutung hat der Schulvorstand, wenn bei so wichtigen Fragen zum Standorterhalt, dieser nicht vollumfänglich informiert wird?“, fragt Elternvertreterin Romy Neumeister in dem Schreiben.

