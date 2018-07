„Wenn sie tanzt, ...“

3 x 2 Karten für Max Giesingers Sonderkonzert zu gewinnen

Neustadt (r/cck). 150 Mal stand Max Giesinger in diesem Jahr bereits bei Konzerten und Festivals auf der Bühne. Die Chance, den Pop-Act hautnah zu erleben, haben Fans am Samstag, 25. August - denn dann gibt er im Rahmen seiner neuen Roulette Open Air-Tour einmaliges Sonderkonzert auf dem Schützenplatz in Burgdorf. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Im Vorprogramm treten die Sieger des Burgdorfer Bandcontests und die hannoversche Sängerin Lea auf, die 2016 ihr Debütalbum „Vakuum“ veröffentlichte.

Das Stadtmarketing veranstaltet das Konzert als sommerlichen Höhepunkt des Themenjahres „Burgdorf - klingt gut!“. Als Medienpartner fungiert Radio ffn. Veranstaltungspartner ist der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein, der 2018 sein 90-jähriges Jubiläum feiert. Die Konzertagentur Hannover Concerts tritt als Kooperationspartner auf. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und Ticket-Onlineportalen.

2011 verschaffte Max Giesinger die Teilnahme bei der Casting-Show „The Voice Of Germany“ bundesweite Popularität. Seitdem ging es mit der Karriere des Künstlers steil aufwärts. Das von ihm komponierte Lied „Dach der Welt“ erreichte 2012 Platz 14 der deutschen Charts. Danach folgte eine erste Deutschland-Tournee mit Auftritten in zwölf Städten. 2013 gab Giesinger den Tonträger „Unser Sommer“ heraus und ging anschließend auf seine zweite Deutschland-Tournee mit dem Motto „In dieser Stadt“.

Ein Jahr später veröffentlichte er sein erstes Album „Laufen Lernen“, das er komplett in Eigenregie finanzierte. Sein zweites Album „Der Junge, der rennt“ folgte 2016 und hielt sich über 50 Wochen in den Top 100 der deutschen Charts. Daraus griff er zur Fußball-EM 2016 das Lied „80 Millionen“ in einer neuen Version auf, die im Anschluss die deutschen Charts stürmte. Am 16. September 2016 erschien mit „Wenn sie tanzt“ die zweite Singleauskopplung des Albums, die nach wenigen Wochen in die Top 10 der deutschen Singlecharts aufstieg. „Roulette“ heißt die dritte Single aus dem Album, die nahtlos an die anderen Erfolge anknüpfte. In den letzten beiden Jahren erhielt der Künstler neun Auszeichnungen, darunter der „Radio Galaxy Award“ und der „Radio Regenbogen Award“.

Die Neustädter Zeitung verlost 3 x 2 Freikarten unter allen Lesern, die bis 30. Juni (Eingang) eine Mail mit Betreff „Max Giesinger“ an gewinnen@neustaedter-zeitung.de oder eine Postkarte an die Redaktion, Boschstraße 12, senden. Eine Telefonnummer muss angegeben werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

