Ortsräte aus dem Westen wollen bei der Landwehr-Sanierung mitreden

Erste Überlegungen für Umleitungsvarianten laufen - Moorstraße dabei

Freie Fahrt für 15.000 Fahrzeuge täglich wird es an der Kreuzung von Königsberger Straße und Landwehr nur bis zum Beginn der Sanierung geben.

Neustadt/Mardorf/Schneeren (os). Die vorgesehene Sanierung von der Landwehr (Kreisstraße 347) ab Jahresende wird die Ortschaften Mardorf und Schneeren direkt betreffen. Davon ist Schneerens Ortsbürgermeister Stefan Porscha, gleichzeitig Regionsabgeordneter überzeugt. „Wir haben dies in unserer zurückliegenden Ortsratssitzung bereits angesprochen und sind ob der möglichen Auswirkungen auf Schneeren aber auch auf Mardorf beunruhigt“, stellt der Regionsabgeordnete fest. Aus diesem Grund soll kurzfristig ein Gespräch der Ortsräte mit Stadt Neustadt und der Region stattfinden. „Hubert Paschke (Ortsbürgermeister von Mardorf; die Redaktion) und ich sind uns da einig. Wir wollen hier möglichst frühzeitig aktuellste Informationen über den Fortschritt der Planungen erhalten und so mit unseren Ortsräten noch Einfluss auf diese nehmen können“, so Porscha.

„Sollte es unausweichlich zu Umleitungen des LKW-Verkehrs durch die beiden Dörfer kommen, werde sicher ein umfangreicher Forderungskatalog für begleitende, verkehrssichernde Maßnahmen eingebracht werden“, hält Schneerens Ortsbürgermeister in einer Pressemitteilung fest.

Genau das liegt im Fokus erster Überlegungen bei der Stadt Neustadt. Entsprechende Gespräche zwischen Region, Stadt und dem Unternehmen ASB Grünland soll es laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue demnächst geben. Wenn der Schwerlastverkehr über die Moorstraße geht, ist Mardorf nur am Ortsausgang nach Schneeren betroffen. Der Nachbarort würde auf der Landesstraße 360 aber komplett durchfahren - enge Kurven inklusive. Besonders in der „heißen Zeit“ bei ASB im April und Mai fahren täglich rund 150 Lastwagen das Werk an und von dort ab.

In der Kernstadt dürfte nach Gleues Erwartung verkehrlich besonders der erste Abschnitt zwischen Einmündung Königsberger Straße und Hans-Böckler-Straße/Kleiner Tösel kniffelig werden. Dieser Bereich ist der erste, der voll saniert wird. Von der Königsberger Straße bis durch die Bahnunterführung wird lediglich eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. „Mit der Memeler Straße und der Siemensstraße stehen zwei Ausweichstrecken mit Einschränkungen zur Verfügung“, so der Verkehrskoordinator, zum einen durch den Bahnübergang, zum anderen durch Linksabbieger auf die Nienburger Straße. Nach seinen Worten passieren täglich rund 15.000 Fahrzeuge die Unterführung, sie alle müssten dann Ausweichstrecken finden. Der meiste Verkehr kommt dabei offensichtlich aus den Wohngebieten links und rechts der Landwehr, denn am Ortsausgang Richtung Mardorf wurden gerade noch 4.000 Autos täglich registriert.

„Sinnfreie“ Idee nicht in die Tat umsetzen

Ein Gerücht hält sich hartnäckig: Nach Abschluss der Sanierung an der Landwehr plane die Region, die Moorstraße komplett für den Verkehr zu sperren, mitunter wird auch von einer Fahrradroute zum Nordufer gesprochen. „Das werden wir ebenso thematisieren. Hier erwarten wir von der Region schwarz auf weiß eine definitive Aussage, dass dieser sinnfreie Gedanke nicht in die Tat umgesetzt wird. Dass sie danach aber saniert werden müsste, steht wohl außer Frage“, sagt Stefan Porscha. Ohne die direkte Verbindung von der Kernstadt aus sehen nicht nur Mardorfer ihren Ort und das Nordufer abgehängt.

Einen aktuellen Stand zu dieser Frage kennt Regionssprecher Klaus Abelmann nicht, weiß aber um „verschiedene Optionen“ für diese Verbindung. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, sagte er auf Anfrage der Neustädter Zeitung.

