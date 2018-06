LKW in der Leineböschung - Schwerlastumleitung stundenlang dicht

Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

Feuerwehrleute versuchen den leckgeschlagenen Tank eines in der Leineböschung steckenden LKW abzudichten. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Basse (os). Bereits am Freitagabend gegen 21.50 Uhr hat ein 40 Jahre alter Kraftfahrer seinen Sattelzug in die Böschung kurz hinter der Leinebrücke in Basse gefahren. Das Fahrzeug war auf der Schwerlastumleitung in Richtung Mariensee unterwegs. Beim Versuch einer Fachfirma, das mit Schlachtabfällen beladene Gespann zu bergen, fiel der leckgeschlagene Dieseltank auf. Feuerwehren aus Mariensee, Neustadt und Empede wurden alarmiert, um den Umweltschaden so gering wie möglich zu halten. Sie pumpten den Restkraftstoff ab und versuchten den Tank abzudichten. Wie der Fahrer den Einsatzkräften sagte, waren fast 600 Liter Diesel im Tank, viel abzupumpen blieb nicht.

Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer sich beim Kaffeetrinken plötzlich erschrocken. Dadurch verriss er das Lenkrad, überfuhr mehrere Elemente Leitplanke und ein Verkehrsschild und blieb in der Böschung stecken.

Die Kreisstraße 343 ist bis auf Weiteres gesperrt, wann mit einer Freigabe zu rechnen ist, können die Einsatzkräfte derzeit nicht sagen. Die Bergungsexperten gehen von einer guten Stunde aus, sobald sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Vermutlich muss in der Leineböschung in den kommenden Tagen umfangreich Boden ausgekoffert werden. Die Untere Wasserschutzbehörde (Region Hannover) war noch in der Nacht vor Ort.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2324 vom 27.06.2018