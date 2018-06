Rübenzwerge zeigen Rasern rote Karten

Gemeinsame Aktion mit der Polizei

Mietwagenfahrer Savas nimmt reumütig die rote Karte von den Rübenzwergen entgegen, die haben ihn mit der Polizei beim zu schnellen Fahren erwischt. Foto: Seitz

Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann lässt Moritz auch mal mit der LAserpistole messen. Foto: Seitz

Neustadt (os). „Natürlich gebe ich das zu“, sagt Mietwagenfahrer Savas und unterschreibt an der entsprechende Stelle. Pamela Hoffmann, Kontaktbeamtin der Neustädter Polizei hat ihm gerade eine Verwarnung über 35 Euro ausgesprochen. Der Neustädter war zu schnell auf der Lindenstraße unterwegs. Als Erinnerung bekommt er von den „Schukis“ der Rübenzwerge aber auch noch die rote Karte überreicht. Die Kindergarten-Abgänger führen die Kontrolle gemeinsam mit Hoffmann und deren Kollegin Mareike Narjes durch. Anders als sonst werden auch mal Fahrer gestoppt, die sich an Tempo 30 halten. Als Dank gibt es dann eine grüne Karte. Elisa, Emilia, Kim, Lasse, Lilja und Moritz sind trotz des Regens mit Eifer bei der Sache. „Die Kinder sollen lernen, dass es Konsequenzen hat, wenn man sich nicht an die Verkehrsregeln hält“, sagt die Kontaktbeamtin, die solche Aktionen gern mit anderen Kindergärten wiederholen würde. „Den Autofahrern bleibt das sicher auch in Erinnerung“, fügt sie hinzu.

Das wird auch beim flotten Mietwagenfahrer so sein, nicht nur, weil er durch den Tempoverstoß nach eigener Aussage umsonst gearbeitet hat. „Das habe ich wirklich falsch gemacht“, sagt er den Kindern. „Bei dem Regen ist aber jede Menge los“, fügt er entschuldigend hinzu. Die Rübenzwerge halten da bereits nach dem nächsten Verkehrsteilnehmer Ausschau, bei dem sie sich in Erinnerung bringen können.

